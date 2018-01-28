الملك وولي العهد يعزيان رئيس الإمارات في وفاة والدته

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في وفاة والدته - رحمها الله -. وقال الملك المفدى : علمنا بنبأ وفاة والدتكم سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان - رحمها الله -، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة كافة ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق بأحر التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون. كما بعث لأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة والدته - رحمها الله -. وقال سمو ولي العهد : تلقيت نبأ وفاة والدتكم سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان - رحمها الله -، وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة كافة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.