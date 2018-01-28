أطول وأقصر رجل وامرأة في العالم يزوران الأهرامات في مصر

زار أطول رجل في العالم، سلطان كوسين، وأقصر امرأة في العالم، جيوتي أمجي، منطقة أهرامات الجيزة المصرية في إطار حملة تهدف إلى إنعاش صناعة السياحة التي تعاني في مصر.

ووقف كل من كوسين ، وهو تركي، وأمجي، وهي هندية، أمام منطقة الأهرامات وأبو الهول يوم الجمعة (26 يناير)، ويزوران مصر بدعوة من هيئة تنشيط السياحة المصرية.

وهذه أول مرة يزور فيها الشخصان، المسجلان في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، مصر.

وتذكر موسوعة جينيس أن سلطان كوسين (35 عاما)، وهو من أكراد تركيا، يبلغ طوله 2.51 متر (ثمانية أقدام وثلاث بوصات) ويعتبر الشخص الوحيد، في خلال أكثر من عشر سنوات، الذي يزيد طوله على ثمانية أقدام كما أنه واحد من عشر حالات مؤكدة مسجلة في التاريخ.

ويبلغ طول أمجي (24 عاما)، وهي ممثلة شاركت في مسلسل تلفزيوني أمريكي، 62.7 سنتيمتر (24.7 بوصة).

وقالت أمجي "زرت دولا عديدة في حياتي، وكان أحد أحلامي أن أزور مصر. رأيت مصر فقط على جوجل قبل الآن وكنت أحلم برؤية الأهرامات وأنا في غاية السعادة بوقوفي أمام الأهرامات وأن تلتقط لي صور بجوارها، لا أستطيع أن أصدق نفسي".

وقال كوسين "استمتعت للغاية، رأيت الأهرامات ونهر النيل وأتمنى أن تتاح لكل الناس فرصة لزيارة مصر وأن يروا النيل والأهرامات والأشياء التي رأيتها. مصر مكان في غاية الروعة".

وقالت وزارة السياحة المصرية إنه من المتوقع أن يزور كوسين وأمجي أماكن أخرى شهيرة في أنحاء مصر أثناء فترة إقامتهما.

