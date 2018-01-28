مصطلح "الاتصالية" connectivity هو مصطلح مألوف لمعظمنا، حتى لو كنا لا نفكر فيه كثيرا. فحين نأسف على ضعف شبكة الهاتف النقال في منطقتنا أو نشكر النادل على شبكة الواي فاي السريعة بشكل غير متوقع في المقهى المفضل، فإننا نقر بمكانة الاتصالية في حياتنا.

غير أن الاتصالية تؤدي أيضا دورا عالميا أكبر ــ الربط بين المجتمعات والاقتصادات والبلدان من خلال شبكات النقل والتجارة والاتصالات والطاقة والمياه. وفي هذا النطاق الأوسع، تعرف هذه الشبكة بأنها الاتصالية بين مرافق البنية التحتية العالمية، وفي هذا المجال فإنها تتباهى بقوة فائقة خاصة القدرة على حفز تطوير البنية التحتية. فمرافق البنية التحتية الجيدة التخطيط والارتباط يمكن أن تؤدي إلى زيادة الإنتاجية وزيادة المكاسب في مجال كفاءة الخدمات وزيادة الاستثمارات. تريد فائدة أخرى من الاتصالية البينية؟ قطاع تجارة أكثر حيوية تعززه الخدمات اللوجستية للنقل التي تستفيد من تقنيات تعزيز الكفاءة.

وحظيت مزايا تعزيز الاتصالية بين مرافق البنية التحتية باهتمام الحكومات الوطنية والمنظمات الدولية وغيرها من الأطراف المعنية الدولية ــ بما في ذلك مجموعة الـ 20. فعلى مدى السنوات الـ 20 الماضية، تبنى المجتمع الدولي دور الاتصالية بين مرافق البنية التحتية في دعم التنمية المستدامة وزيادة الرخاء المشترك. ونتيجة لذلك ، برزت الاتصالية بين مرافق البنية التحتية كأولوية رئيسية لصانعي السياسات والممارسين في جميع أنحاء العالم.



مجموعة الـ 20: اتخاذ إجراءات لتعزيز الاتصالية

أدى الاهتمام المتزايد بالاتصالية بين مرافق البنية التحتية إلى حفز الطلب على الممرات الاقتصادية وبرامج الاستثمار عبر الحدود والمراصد التجارية واللوجستية والهيئات الإقليمية المكرسة لتعزيز الاتصالية والتكامل الإقليمي. مع ذلك، فقد تأخر التقدم عما كان متوقعا.

سبب واحد كبير لذلك، في حين أن الخبراء العاملين في قطاعات ذات صلة بالبنية التحتية ينتجون تدفقا ثريا ثابتا من الموارد التي تركز على الاتصالية، فإن هذه المعارف غالبا ما يجري تبادلها على المستوى الإقليمي أو المواضيعي، مع وجود فرص محدودة للمقارنات عبر المناطق أو القطاعات. ومن دون منصة سهلة الوصول على شبكة الإنترنت لالتقاط وتبادل المعارف ذات الصلة، يواجه واضعو السياسات والممارسون حاجزا إضافيا لتطوير المشاريع المصممة لتعزيز الاتصالية بين مرافق البنية التحتية.

تدخلت مجموعة الـ20 بطرح حل، فإدراكا منها لوجود فرصة لسد الفجوة في توافر الموارد الحالية ذات الصلة، قامت بتدشين تحالف الاتصالية بين مرافق البنية التحتية العالمية في تموز (يوليو) 2016، حيث تعمل مجموعة البنك الدولي كأمانة له.

ويساند التحالف الاتصالية بين مرافق البنية التحتية من خلال العمل عبر مختلف المناطق والتخصصات وقطاعات الممارسات العالمية بالبنك الدولي لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة وتحقيق تقدم ملموس في الاتصالية البينية العالمية.

ويستضيف مركز البنك الدولي للبنية التحتية والتنمية الحضرية في سنغافورة هذا التحالف الذي يتعاون تعاونا وثيقا مع أعضائه، بما في ذلك مركز البنية التحتية العالمية، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وبنوك التنمية المتعددة الأطراف، والمنظمات الدولية، ووكالات الأمم المتحدة، والبلدان المهتمة.

ودعما لتفويض مجموعة الـ20 لزيادة إمكانية الحصول على المعارف ذات الصلة بالاتصالية، أنشأ التحالف مكتبة موارد على الإنترنت ــ وهي مستودع واحد للمحتوى الرئيس بشأن الاتصالية بين مرافق البنية التحتية ــ حيث يستطيع صانعو السياسات والممارسون وغيرهم البحث عن المعارف والأدوات وأفضل الممارسات الضرورية لتطوير وتنفيذ مشاريع الاتصالية بين مرافق البنية التحتية.