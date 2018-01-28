القيمة الكامنة في «اللاواعي»

وجدنا بناء على خبرتنا الطويلة في مجال تعليم وتطوير التنفيذيين، أنه غالبا ما يفسر الواقع الإنساني والاجتماعي وحتى التنظيمي ليس فقط بناء على السبب والأثر، بل أيضا عن طريق العمليات الربطية، وتبعد هذه العمليات كل البعد عن التفكير المنطقي والممنهج الذي يوظف عادة في حل المشاكل، والذي يتسبب لنا في شعور سيئ حيال شيء ما، أو تفضيل شيء ما على الرغم من أنه لا يبدو منطقيا. يحثنا هذا النهج المنطقي للبحث على تفسير السبب الأساسي للمشكلة. كالتساؤل "لماذا يحدث هذا؟" الذي نلجأ إليه عندما لا تسير الأمور وفقا لخططنا أو العجز عن فهم وتبرير الأشياء.

عندها تصبح الأساليب التقليدية المعتمدة على المنطق والتفكير المنهجي غير كافية، تصبح العقبات والحلول غير مرئية بتاتا، حتى في وضح النهار. ما يتطلب اتباع نهج مختلف.

قمنا بتطوير إطار عمل جديد أطلقنا عليه "الرؤية الليلية" للتغلب على هذا التحدي. وهو بدوره يساعد المديرين وفريق العمل على رؤية الزوايا المظلمة من وعيهم حيث يكمن جوهر المشكلة. يشتمل هذا المفهوم على سلسلة من تقنيات التحليل النفسي المرتكز على مبدأ التداعي الحر، الذي يدعو إلى إجازة طرح أي موضوع وحرية التعبير والمناقشة لأي فكرة أو صورة قد تتبادر إلى أذهاننا عند تحليل المشكلة. قمنا بعدها بحث التنفيذيين وفريق العمل على البحث عن الأنماط ضمن هذه الأفكار الربطية، والبدء في صياغة الخيارات التي تم التوصل إليها من خلال الأفكار الربطية السابقة، فعلى سبيل المثال: بدلا من مناقشة مشكلة المبيعات عن طريق طرح السؤال: "لماذا توقف العملاء عن شراء منتجاتنا؟" يتم السؤال بطريقة: "ماذا الذي يتبادر إلى أذهاننا عند التفكير في أن عملاءنا يقبلون على شراء منتجاتنا على نحو أقل؟" سؤال بسيط كهذا قد يفتح أمامنا رؤى جديدة كما سنوضح لاحقا.

مراحل الرؤية الليلية

يعد هذا الأسلوب نقيضا للسلوك الذي يتبناه بعض المديرين والقائم على نظرية: "لا تطرح أمامي المشكلة بل أحضر لي الحلول". لا يضيق هذا النهج نطاق التفكير فقط، بل يكبت النقاش البناء الذي قد يفتح أمامنا رؤى جديدة. عادة ما يتوصل القادة في نهاية المطاف إلى عدة خيارات للاختيار بينها، لكنها لا تحل السبب الأساسي للمشكلة، ما يجعل عملية صناعة القرار أكثر صعوبة وأقل فاعلية.

ولقطع الطريق أمام هذا النوع من الجهد الإضافي قمنا بتطوير مفهوم "الرؤية في الظلام". في البداية، يوضح الرئيس المشكلة المطروحة أو القرار الواجب اتخاذه، بعدها يبدأ العمل، حيث يطلب من الحاضرين التمعن والنظر إلى المسألة من زاوية مختلفة. هكذا نوع من المعاينة والتساؤل يتم اتباعه نتيجة الإدراك بأن تطبيق الطرق التقليدية المعتمدة على المنطق في علاج المشاكل غير كاف للتعامل مع هذه الحالات. فالحاضرون كافة مدعوون للمشاركة في هذا الإجراء. ومع بداية الخطوة الثانية من أسلوب "الرؤية الليلية" تبدأ مرحلة التأمل التي يتم التعامل فيها مع كل المشاركات الفردية باحترام ومن دون حكم أو انتقاد. تأتي بعدها خطوة توليد الأفكار الربطية التي من الممكن أن تكون لها أي علاقة بالقضية قيد المناقشة التي من الممكن أن تتمثل في "صورة، مشهد تلفزيوني، مشاعر، ذكريات، أي نوع من الأفكار الربطية". وبالفعل فقد رأينا تنوعا كبيرا في الأفكار الربطية المطروحة من أغان رائجة إلى مشاهد من الأفلام أيضا، وصور لمحيطات وشواطئ هادئة وحتى قلاع تلتهمها النيران، فضلا عن المشاعر المتنوعة من الخوف وغيرها. أفكار ليست لها حدود أو حواجز الغرض منها الوصول إلى مستوى أعمق من الفهم الذي غالبا ما يتخطى الوعي والإدراك ويقودنا بدوره إلى رؤى وروابط جديدة.

يجب على الرئيس خلال هذه المرحلة ضمان حرية الأفكار وعدم الحكم عليها أو انتقادها، والسماح لها بالتدفق. تبدأ الخطوة الرابعة عندما يقوم أحدهم بربط إحدى هذه الأفكار الربطية بالمسألة قيد النقاش، فالربط هو جسر يصل ما بين اللاوعي والوقت والمكان الراهن. وكمثال واقعي، نذكر إحدى عمليات الاندماج بين مصرفين التي واجهت عديدا من التحديات التي تعوق سلاسة العلاقات بين الشركاء. حيث خيم جو من عدم الثقة على العلاقة، ولكن أحدا لم يستطع الإشارة إلى السبب بشكل مباشر. ولكن عندما قام المديرون المعنيون بتطبيق مفهوم "الرؤية الليلية" توصلوا إلى فكرة ربطية مشتركة وهي "المواراة"، حيث عانى الجميع خلال المرحلة الأولى مخاوف الالتزام الطويل، فاتضح أن الطرفين كليهما كان لديه الشعور بأن الطرف الآخر من الممكن أن يقوم بخداعه، ومع ذلك لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع فيما بينهما ولا حتى داخليا ضمن المؤسسة نفسها. كان أحد الطرفين على وجه الخصوص على علم بأن الطرف الآخر لا يزال موجودا في السوق يبحث عن شراكة أخرى. وبعد التوصل للمسبب الأساسي للمشكلة قام كلا الطرفين بالاعتراف بعدم جدوى اندماجهما وتم حل الاتفاق، وبذلك تجنبا مزيدا من النزاع العقيم والمستمر وكثيرا من المال والجهد على حد سواء.

تأتي بعدها الخطوة الخامسة "التنميط" حيث يبدأ الفريق بتحديد الأنماط في الأفكار الربطية المقدمة من قبل المجموعة، وهو ما يستدعي التمعن والتحقيق في حال وجود أي تماثل بين اثنتين أو أكثر من هذه الأفكار، ففي المثال السابق عن اندماج المصارف، كان النمط الذي ظهر في الأفكار الربطية هو "التجنب أو التفادي".



نظارات «الرؤية الليلية»

يخبرنا علم صناعة القرار بأهمية تنوع طرق تفكير الفريق، فمفهوم "الرؤية الليلية" جاء ببعد جديد من المعرفة من خلال دمج واستغلال التنوع في طرق التفكير، خاصة مخاوفنا وتطلعاتنا اللاواعية واللاعقلانية.