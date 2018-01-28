شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه.. الريادة والتميز في خدمة العملاء

أسسها الحاج حسين علي رضا في عام 1906 كشركة تجارية عامة، ما يجعلها ثاني أقدم شركة تجارية في المملكة، لتصبح في عام 1926 أول شركة لاستيراد وتوزيع السيارات تجاريا في السعودية. تنوعت أعمال الشركة على مر السنين، ولكن ظل مجال السيارات محورا رئيسا لأنشطة الشركة.

الشركة مملوكة حاليا من قبل أحفاد مؤسسها من عائلتي أبو الحسن وعلي رضا وتضم في مجلس إدارتها عددا من أفراد العائلة تحت رئاسة الشيخ أمين عبدالله أبوالحسن.

تمثل الشركة عددا من العلامات التجارية العالمية في مجال السيارات والشاحنات وقطع الغيار، بما في ذلك أستون مارتن، ومازدا، وجيلي، وجيلي إمجراند، وشاحنات مان وشمعات الإشعال NGK. وتدعم عملاءها من خلال شبكة من الفروع المنتشرة في أنحاء المملكة، كما توفر مبيعات التقسيط، والتأجير بأسعار وبرامج تمويلية تنافسية.

وقد جعل التزام شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة بالتميز، إحدى الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية.