بنوك الدم في مجموعة د.سليمان الحبيب تحصل على أعلى اعتماد أمريكي لجودة بنوك الدم AABB

حصلت بنوك الدم في مستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية " العليا – الريان – التخصصي – السويدي " على اعتماد الجمعية الأمريكية لبنوك الدم AABB، وذلك بعد اجتيازها لأكثر من 500 معيار جودة عالمي وفقا للاشتراطات المعتمدة دوليا، حيث يمنح هذا الاعتماد لبنوك الدم المتماشية مع أنظمة الجمعية الأمريكية لبنوك الدم من ناحية تطبيق برامج مراقبة الجودة والمواصفات والمقاييس العالمية في مختلف مراحل التبرع والفحص وفصل المكونات ونقل وحفظ الدم.

وقال الدكتور سليمان الطويان نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المستشفيات، إن نجاحنا في الحصول على هذا الاعتماد أتى نتيجة التزام بنوك الدم لدينا بتطبيق أعلى درجات الجودة، وتأمين الدم ومشتقاته خلال عمليات التبرع والفحص والفصل والتجهيز والتخزين والالتزام بمواصفات الجمعية الأمريكية لبنوك الدم، ووضع سلامة المريض في المقام الأول. إضافة إلى تطبيق تقنية الفصل المتعدد لمكونات الدم (الصفائح الدموية، البلازما، كرات الدم الحمراء) التي تمكن من خدمة ثلاثة مرضى على الأقل حسب احتياج كل حالة على حدة، مبينا أن تلك التقنية رشدت عملية الاستخدام الكلي لأكياس الدم بالنسبة للمريض الواحد.

وأوضح الدكتور الطويان أن الجمعية الأمريكية تعد أعلى الجهات العلمية على مستوى العالم، والمخولة بمنح الاعتمادات لبنوك الدم داخل الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم، كما أن اللجنة لديها إجراءات بالغة الدقة في التقييم قبل منح شهادة الاعتماد.

وقال الدكتور الطويان إن بنوك الدم لدينا خضعت لتقييم من خبراء عالميين لاختبار معايير AABB ومتطلبات نظام إدارة الجودة المعتمدة دوليا، حيث تم إجراء فحص شامل على سجلات التبرع بالدم ونقله ومعاينة مرافق بنوك الدم، والتأكد من المؤهلات العلمية والخبرات التي يتمتع بها الكادر الفني ومدى جودة برامج السلامة المتبعة، وكذلك آلية نقل الدم من المتبرع وحتى وصوله للمرضى.

وأضاف الدكتور الطويان أنه يتم تطبيق أحدث النظم الأوتوماتيكية داخل بنوك الدم في المجموعة لضمان دقة أعلى وإنجاز الفحوص بطريقة آلية كاملة، إذ يطبق نظام VIDA الإلكتروني الذي يعد الأول من نوعه لإدارة جميع الإجراءات وسط بيئة خالية من التعاملات الورقية، إضافة إلى استعمال نظام الباركود (التعريف الرقمي للمراجع ) في كل مراحل العمل وذلك للحد من التدخلات البشرية وضمان دقة تسلم وتسليم العينات.

واختتم الدكتور الطويان حديثه قائلا إن هذا الاعتماد سيكون دافعا كبيرا نحو التحسين المستمر في الأداء لتعزيز القدرات التنافسية وتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمرضى. ومشيرا في الوقت نفسه إلى أن المجموعة تولي معايير الجودة اهتماما بالغا من خلال إدارة الجودة التي تسعى للتحسين المستمر للخدمات المقدمة بما يتوافق مع المعايير الدولية وبما يضمن السلامة والأمان للمرضى.

الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تمتلك سجلا حافلا من الجوائز وشهادات الاعتماد أبرزها اللجنة الدولية المشتركة لجودة منشآت الرعاية الصحية JCI ، والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI بنسخته الجديدة والمحدثة، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP وهو أعلى معيار عالمي في مجال المختبرات، كما حصلت على اعتراف دولي من ISO، وعلى ثلاث جوائز لتميزها في الملف الإلكتروني وتقنيات الأشعة التداخلية والعناية الحرجة عن بعد من HIMSS.