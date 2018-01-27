"التجارة" تلغي التدقيق على عقود تأسيس الشركات

قامت وزارة التجارة والاستثمار بإلغاء خطوة التدقيق على عقود التأسيس للشركات وإستعاضت عنها بإجراءات عمل الكترونية تتم عن طريق نظام الشركات بشكل آلي بحيث يكون تاسيس الشركات اسهل واسرع. ويأتي هذا التعديل ضمن مراحل تسهيل بدء النشاط التجاري في المملكة بحيث تتم عملية تأسيس الشركات آلياً ودون الحاجة لإنتظار موافقة الوزارة عليه. وأوضحت الوزارة أن هذا التعديل يُمكن العملاء من تأسيس شركاتهم من خلال خدمة العقد الإلكتروني السريع مع إضافة ما يناسبهم من تفاصيل على عقود التاسيس ويتم الموافقة علية بشكل آلي وفوري من خلال بوابة الوزارة وبوابة مراس. الجدير بالذكر أن الموافقة على عقود الشركات كانت تتم بعد مراجعتها من قبل المختصين في الوزارة الأمر، الذي يتطلب جهداً كبيراً وهو الان يتم الياً وبشكل فوري. كما اضافة الوزارة بأنها تعمل حاليا على توسعة نطاق الحلول الإلكترونية لتكون اكثر تكاملاً ولتشمل الانشطة التي تتطلب موافقات او تراخيص من جهات حكومية مرخصة ولتشمل كذلك العقود المعدلة وغيرها من خدمات الشركات.