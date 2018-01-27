وراء كل طبيب عظيم امرأة



كلنا يعرف حقن البوتوكس التجميلية، التي تعتبر من أهم إجراءات التجميل. ولاكتشاف فائدتها التجميلية أسرد لكم قصة "حفل حضرته" شخصيا. فقبل عدة سنوات وبالتحديد في ميامي في أمريكا وفي أكبر المؤتمرات الجلدية كان تكريم هذا المكتشف إنه Alastair Carruthers وهو طبيب جلدية يعمل في جامعة برتش كولومبيا في كندا فانكوفر وكانت زوجته Jean Carruthersطبيبة عيون. ومعروف أن حقن البوتوكس كان يستعملها أطباء العيون قبل الجلدية لعلاج "انحراف العين"، حيث إنه تحقن بعض عضلات العين فترتخي ويتحسن "انحراف العين". وفي كلمة التكريم كان الدكتور "المحتفى به" يروي قصته مع زوجته ومفادها أن الزوجة لاحظت أن الخطوط التعبيرية حول العين تتحسن حينما هي تحقن داخل عضلات العين. ويقول الدكتور كلما استلقيت على سريري أريد الراحة والنوم تكرر زوجتي هذه الملاحظة التي جلست تقنعني بها مرارا "وأنا غافل بكبرياء الرجال".

أخيرا وفي يوم غير عادي استجبت لها وسمعت ملاحظتها وبدأت أقارن الخطوط التعبيرية حول العين ومدى التحسن بعد حقن عضلات العين وبدأت دراسة كل عضلات وتشريح الوجه بشكل دقيق وتعرفنا أكثر حينما بدأنا نحقن عضلات معينة في الجلد ونلاحظ مدى التحسن وكان فتحا علميا للعالم.

يقول: كنت احترم زوجتي طوال حياتي لكني الآن أقدسها نصيحة لكل زوج دائما استمع جيدا لزوجتك فهي نصفك الثاني "انتهى كلامه".

يعجز القلم عن الكتابة عن الأم والزوجة لأنك تكتب عن نصفك الثاني. حينما توفيت والدتي "أم فهد" ـــ غفر الله لها ـــ عجز قلمي أن يكتب أي مقال حتى الآن لكنها لا تفارق يومي ومنامي منذ غادرتنا.

والزوجة أيضا لها مكانة في القلب أعتقد أنها تشل الأركان أحيانا، ويجعل الكلمة تجاه وفائها صعبة.

قبل عدة أيام زرت والدنا الشيخ عبد الله بن إدريس وهو الشاعر الهمام وتصادف أيضا أن زوجته أم عبد العزيز دخلت المستشفى وقد جاورته في المكان نفسه وشاركته حتى ألم مرضه "أسأل الله لهما الشفاء".

أرأيتم كيف الحب الصادق يولد الوفاء حتى في حالات المرض. كيف لا وقد قال الشيخ عبد الله في زوجته قصيدة تذكر:

أأرحلُ قبلكِ أم ترحلين

و تغربُ شمسي أم تغرُبين؟

فإن كنتُ بادئ هذا الرحيل

فيا حزن روح براها الحنين

و إن كنتِ من قد طواها المدى

فيا فجعة لفؤادي الطعين

لقد كُنتِ لي سعدَ هذا الوجود

و يا سعدنا بصلاح البنين

سلكنا سويا طريق الحياة

و إن شابها كَدَرٌ بعض حين

لقد كنتُ نعم الرفيق الوفيّ

و أنتِ كذاك الرفيق الأمين

لك الحمدُ يا رب أن صُغتَها

خدينةَ دينٍ و عقل رزين

تسابقني في اصطناع الجميل

و تغبطني في انثيال اليمين

هذه أمثلة واقعية أزفها لشبابنا حديثي الزواج:

كيف يصنع الوفاء والحب الصادق مع الزوجة

نعم إنما متعة الحياة إن صدقا..

أحمد محمد العيسى