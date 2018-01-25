الاسترليني يقفز فوق 1.43 دولار للمرة الأولى منذ يونيو 2016

قفز الجنيه الأسترليني فوق 1.43 دولار للمرة الأولى منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو حزيران 2016 مدعوما بأجواء تفاؤل تحيط بعملية الخروج من الاتحاد وتوقعات متنامية بزيادة في أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام، وهو ما شجع المستثمرين على زيادة مراكزهم من العملة البريطانية.

ومع استفادته أيضا من موجة مبيعات متزايدة في العملة الأمريكية صعد مؤشر الاسترليني إلى أعلى مستوى منذ نهاية يونيو حزيران 2016 .

وعند أعلى مستوى له في الجلسة قفز الاسترليني بأكثر من 0.5 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.4346 دولار، قبل أن يتراجع إلى 1.4276 دولار بحلول الساعة 1625 بتوقيت جرينتش.

ويتجه الاسترليني إلى تسجيل أفضل أداء شهري مقابل الدولار في تسع سنوات تقريبا مع قفزة قدرها 6 بالمئة منذ بداية يناير كانون الثاني.