اليورو يتجاوز 1.25 دولار بعد تصريحات دراجي

صعد اليورو إلى مستوى جديد هو الأعلى في ثلاث سنوات اليوم الخميس بعدما قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي إن البيانات الاقتصادية تشير إلى نمو "قوي وواسع" ومن المرجح أن يرتفع التضخم في الأجل المتوسط من مستوياته المتدنية.
وقفز اليورو نحو واحد بالمئة إلى 1.2536 دولار، مسجلا أعلى مستوياته منذ منتصف ديسمبر كانون الأول 2014. وفي أحدث المعاملات سجل اليورو ارتفاعا نسبته 0.79 بالمئة عند 1.2504 دولار.
وحذر دراجي من أن صعود اليورو يثير حالة من عدم اليقين وقال إن البنك المركزي الأوروبي قد يضطر لمراجعة الاستراتيجية إذا أدت التصريحات الأمريكية بخصوص فوائد ضعف الدولار إلى تغير في الأوضاع النقدية.
ونزل الدولار أمام اليورو أمس بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي ستيفن منوتشين إنه يرحب بتراجع الدولار.
وكان بعض المشاركين في السوق يتوقعون موقفا أقوى من دراجي يتناول فيه الضرر المحتمل لصعود اليورو أمام الدولار.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.71 بالمئة إلى 88.575، بعدما هبط إلى 88.438 وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول 2014.
أخبار اقتصادية- عالمية
- انهيار عملة «بيتكوين».. فقدت ثلث قيمتها في 5 أيام
- سلسلة فضائح واستدعاءات تسدد ضربة قاسية لصناعة السيارات اليابانية
- محللون لـ "الاقتصادية": السعودية تحدد مصير عملة النفط.. الدولار أم اليوان؟
- سوق العملات الرقمية ينهار بعد قرار كوريا الجنوبية
- الذهب يعكس اتجاهه.. وينخفض عن أعلى مستوى في أسبوعين
- الهند تحذر: "بيتكوين" مخطط احتيالي.. بلا قيمة ذاتية
- ضربة صينية قاصمة تهوي بـ «بيتكوين» دون 12 ألف دولار
- بعد مكاسب جنونية.. "بيتكوين" يهوي 20 % في 10 ساعات
- قريبا.. اختفاء عملة "بتكوين"
- الصين تعتزم حظر السيارات التي تعمل بالوقود
أضف تعليق