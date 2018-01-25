اليورو يتجاوز 1.25 دولار بعد تصريحات دراجي

صعد اليورو إلى مستوى جديد هو الأعلى في ثلاث سنوات اليوم الخميس بعدما قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي إن البيانات الاقتصادية تشير إلى نمو "قوي وواسع" ومن المرجح أن يرتفع التضخم في الأجل المتوسط من مستوياته المتدنية.

وقفز اليورو نحو واحد بالمئة إلى 1.2536 دولار، مسجلا أعلى مستوياته منذ منتصف ديسمبر كانون الأول 2014. وفي أحدث المعاملات سجل اليورو ارتفاعا نسبته 0.79 بالمئة عند 1.2504 دولار.

وحذر دراجي من أن صعود اليورو يثير حالة من عدم اليقين وقال إن البنك المركزي الأوروبي قد يضطر لمراجعة الاستراتيجية إذا أدت التصريحات الأمريكية بخصوص فوائد ضعف الدولار إلى تغير في الأوضاع النقدية.

ونزل الدولار أمام اليورو أمس بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي ستيفن منوتشين إنه يرحب بتراجع الدولار.

وكان بعض المشاركين في السوق يتوقعون موقفا أقوى من دراجي يتناول فيه الضرر المحتمل لصعود اليورو أمام الدولار.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.71 بالمئة إلى 88.575، بعدما هبط إلى 88.438 وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول 2014.