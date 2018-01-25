زيادة دون المتوقع لطلبات إعانة البطالة في أمريكا

زاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة أقل من المتوقع الأسبوع الماضي مما يشير إلى تعزز أوضاع سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس: "إن طلبات إعانة البطالة الجديدة ارتفعت 17 ألفاً إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 233 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 20 يناير".

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الطلبات إلى 240 ألفاً في أحدث أسبوع، وتتسم الطلبات بالتذبذب في الأسابيع الأخيرة بسبب صعوبات ضبط البيانات في ضوء التقبات الموسمية لفترة نهاية السنة وبداية العام الجديد، وتأثرت الأرقام أيضاً بانخاض شديد في درجات الحرارة غير معتاد لمثل ذلك الوقت من السنة.

