مبيعات المنازل الجديدة في أمريكا تسجل أكبر هبوط في عام ونصف

هبطت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في ديسمبر، مسجلة أكبر انخفاض في حوالي عام ونصف العام.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس: "إن مبيعات المنازل الجديدة انخفضت 9.3 بالمئة إلى معدل سنوي قدره 625 ألف وحدة الشهر الماضي". وهذا هو أكبر هبوط من حيث النسبة المئوية منذ أغسطس 2016.

وجرى تعديل وتيرة المبيعات لشهر نوفمبر بالخفض إلى 689 ألف وحدة، لكنها تبقى الأداء الأقوي منذ يوليو 2007، من القراءة السابقة البالغة 733 ألف وحدة.

وكان خبراء اقتصاديون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا أن تنخفض مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل 10.1 بالمئة من سوق الإسكان في أمريكا، بنسبة 7.9 بالمئة إلى وتيرة قدرها 679 ألف وحدة الشهر الماضي.

