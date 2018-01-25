رئيس البنك المركزي الأوروبي: اللوم يقع على الإدارة الأمريكية في مسألة صعود اليورو

هاجم ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي الإدارة الأمريكية اليوم الخميس قائلاً: "إن صعود اليورو مؤخراً يرجع جزئياً إلى تعليقات تتناقض مع اتفاق على عدم الإدلاء بأحاديث تدفع العملات للارتفاع أو الهبوط".

وقال دراجي: "إن بعض صانعي السياسة النقدية للمركزي الأوروبي عبروا عن قلق أثناء اجتماع اليوم من تغيير في السياسة الأمريكية".

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين هذا الأسبوع: "إنه يرحب بتراجع الدولار مجادلاً بأنه في مصلحة التجارة الأمريكية".

ودون أن يذكر تفاصيل، قال دراجي: "إن صعود اليورو يرجع بين عوامل أخرى إلى استخدام لغة في مناقشة تطورات أسعار الصرف لا تعكس الشروط المرجعية التي جرى الاتفاق عليها".

وكان يشير إلى اجتماع صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي في واشنطن حيث اتفقت الدول على أن "تمتنع عن تخفيضات تنافسية لقيم العملات، وألا تستهدف أسعار الصرف لأغراض المنافسة".

ويجري تداول اليورو حالياً عند أعلى مستوى في ثلاث سنوات مقابل الدولار الأمريكي.