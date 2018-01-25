الصين: التعاون هو "الاتجاه الصحيح" الوحيد للعلاقات التجارية مع أمريكا

قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس: "إن التعاون هو (الاتجاه الصحيح) الوحيد للعلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في ظل تنامي الخلافات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم".

وأدلى قاو فينغ المتحدث باسم الوزارة بهذه التصريحات في إفادة صحفية أسبوعية في بكين.

وكان وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس قال أمس الأربعاء: "إن الولايات المتحدة لا تبدأ حرباً تجارية لكنها تسعى للعدالة في التجارة العالمية ومكافحة الحماية التجارية الصينية بما في ذلك (التهديد المباشر) في منتجات التكنولوجيا الفائقة".