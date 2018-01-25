صعود النفط يرفع الروبل الروسي إلى أعلى مستوى له في عامين ونصف

سجل الروبل الروسي أعلى مستوى في عامين ونصف العام مقابل الدولار الأمريكي اليوم الخميس، مدعوماً بوصول أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2014 وتراجع العملة الأمريكية أمام العملات الرئيسية.

وبحلول الساعة (14:15 بتوقيت جرينتش) ارتفع الروبل 0.8 بالمئة مقابل الدولار إلى 55.67 بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة 55.59 وهو أعلى مستوى له منذ أوائل يوليو 2015.

وأمام العملة الأوروبية الموحدة صعد الروبل 0.12 بالمئة إلى 69.51 لليورو.

وتلقى الروبل دعماً من تخطي أسعار خام برنت القياسي العالمي في وقت سابق من الجلسة مستوى 71 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ ديسمبر 2014.

واستفاد الروبل أيضاً من هبوط في قيمة الدولار بعد أن قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين: "إنه يرحب بتراجع العملة".