هاموند: نقل مركز لندن المالي إلى أوروبا ضرب من الخيال

حذر وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند اليوم الخميس، من أنه في حال مضي مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سوف تنقل صناعة المال نشاطها الموجود في بريطانيا إلى خارج أوروبا وليس إلى المدن الأوروبية.

وقال هاموند في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا: "إنه سيكون من المستحيل إعادة إنشاء مركز لندن المالي العالمي في مدن مثل فرانكفورت أو باريس أو أمستردام"، وتجري بريطانيا والاتحاد الأوروبي حالياً مفاوضات بشأن الشروط التي ستغادر المملكة بموجبها التكتل الأوروبي.

وحذر هاموند من أنه "إذا ما عانى مركز لندن المالي من أضرار خلال عملية الخروج، سيتعرض الاتحاد الأوروبي لعواقب سلبية هو الآخر، أن الخطر بالنسبة لأوروبا إذا لم تكن لندن، فإنها ستكون نيويورك أو سنغافورة".

وتدير بنوك دولية جزءاً كبيراً من أعمالها الأوروبية من لندن، وإذا أخفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي في الاتفاق على إصدار تراخيص مصرفية جديدة، سيتم فعلياً منع مؤسسات مالية تتخذ من لندن مقراً لها من العمل في التكتل ما لم يكن لها مقار هناك، وقد بدأت البنوك بالفعل في نقل بعض عملياتها إلى مدن داخل الاتحاد الأوروبي مثل فرانكفورت.