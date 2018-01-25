الأسهم السعودية .. المؤشر يعجز عن تجاوز مستوى 7500 بضغط «المصارف»

تراجعت الأسهم السعودية بعدما عجزت عن تجاوز 7500 نقطة، ذلك أثناء جلسة أمس التي أنهتها عند 7479 نقطة فاقدة 14 نقطة بنسبة 0.2 في المائة.

جاء التراجع بضغط من "المصارف" التي كانت داعمة للسوق أمس الأول، إلا أنها لم تستطع الاستمرار في تحسين أداء المؤشر العام لتضغط عليه، لكن تحسن أداء قطاع العقارات أسهم في مواجهة الضغوط المصرفية على السوق لتحسن أداء السوق قليلا قبل الإغلاق.

في جلسة اليوم ستسعى السوق إلى العودة فوق 7500 نقطة حتى تصل إلى مستويات 7585 نقطة، وإن عجزت عن ذلك فستثار حالة القلق لدى المتعاملين من أن السوق لا تملك القوة الكافية للدخول في موجة صعود جديدة ما سيدفعهم إلى البيع، ومع تزايد الضغوط البيعية ستتراجع السوق إلى مستويات الدعم 7380 نقطة.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 7349 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7500 رابحا 0.09 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7471 نقطة فاقدا 0.3 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7479 نقطة فاقدا 14 نقطة بنسبة 0.2 في المائة. وارتفعت السيولة 4 في المائة بنحو 116 مليون ريال لتصل إلى 2.9 مليار ريال، بمعدل 35.4 ألف ريال للصفقة، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 3 في المائة بنحو 6.2 مليون سهم لتصل إلى 175 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.34 في المائة. أما الصفقات فقد انخفضت 4 في المائة بنحو 3.8 ألف صفقة لتصل إلى 84 ألف صفقة.



أداء القطاعات



ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.4 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.56 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 0.4 في المائة. وتصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.3 في المائة، يليه "الأدوية" بنسبة 0.97 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 0.85 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 24 في المائة بقيمة 711 مليون ريال، يليه "المصارف" بقيمة 668 مليون ريال بنسبة 22 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بنسبة 22 في المائة بقيمة 658 مليون ريال.



أداء الأسهم



تصدر "سلامة" الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.5 في المائة ليغلق عند 28.32 ريال، يليه "دار الأركان" بنسبة 6.7 في المائة ليغلق عند 9.51 ريال، وحل ثالثا "تكافل الراجحي" بنسبة 4.5 في المائة ليغلق عند 66.98 ريال. في المقابل تصدر المتراجعة "الوطنية" بنسبة 3.5 في المائة ليغلق عند 27.88 ريال، يليه "الشرقية للتنمية" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 46.40 ريال، وحل ثالثا "الجماعي" بنسبة 2.8 في المائة ليغلق عند 15.08 ريال. وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بنسبة 22 في المائة بتداولات 644 مليون ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 303 ملايين ريال بنسبة 10 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 288 مليون ريال بنسبة 10 في المائة



*وحدة التقارير الاقتصادية.