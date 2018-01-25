لتسهيل نقل المساعدات الإغاثية .. 5 ملايين دولار لإعادة تأهيل الطرق في اليمن

قال محمد آل جابر سفير المملكة في اليمن، "إن تكلفة مشروع إعادة تأهيل الطرق وتطوير بنيتها التحتية في اليمن تبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي"، منوهاً بأنه سيتم البدء في تنفيذه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف آل جابر خلال المؤتمر الصحافي عقب توقيع مشروع إعادة تأهيل الطرق وتطوير بنيتها التحتية مع اليمن في الرياض أمس، أن "المشروع يأتي كأول العقود للخطة الشاملة للعمليات الإنسانية، وسيتم خلاله تأهيل طريق تربط بين وسط اليمن والعاصمة المؤقتة عدن لتسهيل نقل المساعدات"، مشدداً أن الهدف يكمن في إيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة المحافظات اليمنية.

وأوضح أن خطة البرنامج بدأت بفتح منفذ الخبر الحدودي بين المملكة واليمن الذي أغلق بسبب انتهاكات واعتداءات متكررة من الحوثيين على اليمنيين، حيث تمت إعادة فتحه من جديد بعد تطهيره وأصبح آمناً لنقل المساعدات الإنسانية إلى كافة أرجاء اليمن، وكذلك الجسر الجوي من المملكة إلى وسط اليمن في محافظة مأرب ويمكن نقل المساعدات لكل المناطق اليمنية.

وقال الدكتور معين عبدالملك وزير الأشغال العامة والطرق اليمني، "إن مشروع إعادة تأهيل الطرق وتطوير بنيتها التحتية في اليمن، يهدف إلى تقليل تكلفة نقل البضائع والمساعدات الإغاثية والإنسانية إلى كافة المحافظات دون استثناء".

وأشار إلى أن اتفاقية إعادة تأهيل وإصلاح الطرق ستبدأ تمهيدا من وسط اليمن من طريق صنعاء حتى ميناء عدن، وسيسهل نقل المواد الإغاثية والتجارية والحركة الإنسانية، حيث يمنح فرص عمل واسعة لعدد من المدن والمقاولات والوظائف المباشرة.

وأكد أن ميناء عدن هو الميناء الرئيسي في اليمن وسيكون له دور كبير في نقل البضائع بعد تأهيل الطرق، وسيسهم في إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى كافة أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات.

من جانبه أوضح لـ "الاقتصادية" عبدالرقيب فتح رئيس اللجنة العليا للإغاثة لليمن، أن خطة الإغاثة التي أعلنت خلال اجتماع وزراء خارجية دول التحالف، وارتكزت على ثلاثة عوامل، يتصدرها تعزيز الموانئ ورفع الطاقة الاستيعابية لها في عدن والمكلا، ستلعب دورا في إيجاد فرص عمل وتحريك الاقتصاد ودعم اليمنيين في مختلف المحافظات.

وأضاف أن "تخصيص ما يقارب 30 مليونا لتسوية طرق المحافظات يسهل وصول الإمدادات الغذائية، ويدعم المنظمات الدولية في تنفيذ العمليات الإغاثية".

وقال "ناقشنا مع الدكتور عبدالله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية، إيجاد عملية تكاملية بين المنظمات الدولية ومركز الملك سلمان والحكومة لتكون الاستفادة حقيقية من الدعم للشعب والدخول في المرحلة الثانية المرتبطة بحياة المواطنين".

وحول فشل الأمم المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية في 2017، أكد أنه تم طرح مبدأ رئيسي للدعم وهو اللامركزية في تقديم العمل الإغاثي، وذلك عبر تقسيم اليمن إلى خمسة مراكز إغاثية تشمل صنعاء وعدن وحضرموت والحديدة ومأرب، حيث ستشهد عمليات الإغاثة فاعلية وإنجازا بنسب أكبر.

وأوضح الدكتور نايف الوقاع أكاديمي ومحلل سياسي، أن المساعدات التي تقدمها المملكة إلى اليمن التي شملت مساعدات تقدر بملياري دولار إلى اليمن لإنقاذ العملة اليمنية من الانهيار، ثم مليار ونصف دولار الذي خصص للأعمال الإنسانية وبناء اليمن، تهدف إلى بناء يمن موحد وقوي وآمن، وخال من الصراع الطائفي.

وأضاف أن "المملكة تعمل على القضاء على مظاهر الخطر التي تهدد الشعب عبر خطة وبرنامج طارئ ركز على بناء الدولة اليمنية، وتخصيص مبالغ للطرق وتوسيع الموانئ والمطارات والبدء بالبنية التحتية.

وأشار إلى أن هناك ارتياحا كبيرا من قبل المسؤولين مع وصول أولى الطائرات السعودية إلى تعز ومطار صافر وباقي المحافظات وكذلك فتح منفذ الخضرا، الذي لا يعد منفذا لفتح المساعدات إنما له هدف سياسي وعسكري يؤكد أن المنطقة القريبة من الحوثيين أصبحت تحت سيطرة التحالف.

وقال الوقاع، "هذه المساعدات مؤشر قوي على قرب انتهاء حرب اليمن وبداية مرحلة البناء، ولا سيما أن الأعمال التي تتم دليل على أن الأرض أصبحت مؤمنة، وأن جميع المحافظات التي تحت سيطرة التحالف لم يستطع الحوثيون استردادها".