60 % مؤشر النضج في الخدمات الإلكترونية الحكومية خلال 2017

أطلق برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" الإصدار الجديد من مؤشر النضج للخدمات الحكومية، الذي يعد أداةً لتقييم وقياس مستوى التقدم المحقق من قبل الجهات الحكومية في مسار الخدمات الإلكترونية بشكل صحيح ودقيق بناء على بيانات موثقة ومحدثة يتم توثيقها من قبل الجهات نفسها من خلال مرصد الخدمات الحكومية "مرصد" للمساهمة في إتاحة الخدمات الإلكترونية الحكومية وزيادة نضجها، إضافة إلى رفع مستوى الشفافية في الإجراءات للجهات الحكومية.

ويهدف المؤشر إلى تشجيع الجهات الحكومية إلى زيادة تقديم الخدمات الحكومية الرقمية المتطورة والمتكاملة، ما يتيح تقديم مزيد من الخدمات الحكومية للمستفيدين، ويعزز تحقيق الرفاهية الاجتماعية عبر دعم سياسات تركز على المواطنين وإبراز العوامل المؤثرة في رضاهم عند تقديم الخدمات الحكومية الرقمية.

ويسهم مؤشر نضج الخدمات الحكومية بشكل مباشر في رفع مؤشر الأمم المتحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية OSI، وهو أحد المؤشرات الفرعية للمؤشر العام لتطور الحكومة الإلكترونية UN-E.gov.Development Index، الذي حققت فيه السعودية المركز الـ44 عام 2016.

وفيما يتعلق بالمؤشر الفرعي OSI، فقد حققت المملكة قفزة واضحة بعد أن تقدمت من المركز الـ73 عام 2010 إلى المركز الـ50 عام 2016 من بين 148 دولة.

ويمثل مؤشر نضج الخدمات الحكومية أحد مؤشرات الأداء الرئيسة في خطة التحول الوطني 2020، خاصة أن المستهدف هو الوصول إلى 85 في المائة كنسبة إجمالية لنضج جميع الخدمات الحكومية.

وقد نشر برنامج "يسّر" التقرير الخاص بمؤشر نضج الخدمات الحكومية عبر موقعه الإلكتروني، حيث أوضح التقرير أن نتيجة مؤشر النضج الحالي للخدمات الحكومية لجميع الجهات الحكومية بلغت نحو 59.99 في المائة، فيما بلغ عدد الخدمات التي تم قياس أدائها من خلال مؤشر النضج 3005 خدمات إلكترونية تقدمها 157 جهة حكومية، تشكل فيها الخدمات المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال 79 في المائة.

ويعمل برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسِّر" بالتعاون مع كل الجهات الحكومية لجمع بيانات الخدمات والتدقيق فيها لضمان توافقها مع المعايير، وذلك من خلال منصة مرصد الخدمات الحكومية، الذي يقوم باحتساب المؤشر بشكل إلكتروني.

واستعرض التقرير إجمالي الخدمات الحكومية حسب مستويات النضج، إذ بلغ عدد الخدمات المعلوماتية 356 خدمة، فيما بلغ عدد الخدمات التقليدية 286 خدمة، والخدمات التكاملية بلغت 499 خدمة، أما الخدمات التفاعلية فقد بلغت 555 خدمة، وبلغ عدد الخدمات الإجرائية 1309 خدمات، كما بين التقرير أن نتيجة مؤشر النضج الإجمالي لجميع الخدمات الحكومية 59.99 في المائة، حيث تحسنت نتيجة المؤشر بمقدار 2.5 في المائة مقارنة بنتائج التقرير السابق لعام 2016.