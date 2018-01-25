إيداع 473 مليون ريـال مساعدات مقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس الأول، مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة، لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وقال الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي، وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي، إن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين من البرنامج بلغت نحو 473.25 مليون ريال، مبيناً أن عدد الحالات التي تم إيداع مبلغ الدعم المالي لها لبرنامج المساعدات المقطوعة بلغ 37.066 حالة، تمثل مجموعة من الحالات التي كانت على قوائم الانتظار، ثم استوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة. وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي، أن الوزارة تودع مبالغ المساعدات المقطوعة في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر، مؤكداً أن برنامج المساعدات المقطوعة يأتي ضمن البرامج المساندة التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي، بهدف تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخل المحدود، الذين يمثل معظمهم مستفيدي الضمان الاجتماعي.