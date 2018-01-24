باركليز يرفع توقعاته لمتوسط سعر برنت في 2018 إلى 60 دولارا للبرميل

رفع بنك باركليز توقعاته لمتوسط سعر خام برنت في 2018 إلى 60 دولارا للبرميل من 55 دولارا، وعزا ذلك إلى تراجع إنتاج فنزويلا ونمو أقوى من المتوقع في الطلب. وقال باركليز "نتوقع استمرار انخفاض إنتاج فنزويلا، ليقل عن 1.4 مليون برميل يوميا"، مضيفا أنه إذا لم يواصل إنتاج فنزويلا انخفاضه فقد تصل الأسعار في الربع الأول إلى أعلى مستوياتها للعام. وانخفض إنتاج فنزويلا من النفط الخام نحو 13 بالمئة في 2017، وفقا لبيانات نشرتها أوبك يوم الخميس الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى سنوي في 28 عاما بما يعكس أزمة اقتصادية تشتد وطأتها واحتمالات متزايدة للتخلف عن سداد ديون. وذكر باركليز أن الأسعار تجد دعما أيضا في حالات تعطل تشهدها أنشطة المنبع وطقس شتوي أكثر برودة من المعتاد ونمو قوي للطلب. وأضاف أنه يتوقع أن تتعرض الأسعار لضغوط في وقت لاحق هذا العام، وتكهن بأن يصل متوسط سعر برنت إلى 57 دولارا للبرميل في 2019. وقال محللون في باكليز "نمو الطلب يتجه للوصول إلى 1.4 مليون برميل يوميا في المتوسط، ليعوض نمو المعروض بواقع 1.8 مليون برميل يوميا (في 2019)". وذكر البنك أنه يتوقع أن يستمر اتفاق خفض الإنتاج المبرم بين أوبك وبعض المنتجين خارجها في 2019، في حين من المرجح أن يواصل المنتجون الأمريكيون التركيز على العائدات وترشيد الإنفاق الرأسمالي لكن مع الحفاظ على نمو قوي للإنتاج. ومن المقرر حاليا أن يستمر سريان اتفاق أوبك والمنتجين المستقلين حتى نهاية العام الجاري. ويتوقع باركليز أن يبلغ متوسط سعر خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى 55 دولارا للبرميل في 2018 و52 دولارا للبرميل في 2019.