"آبل" تحدد موعد إطلاق سماعتها الذكية

بعد تسعة أشهر من الإعلان عنها لأول مرة، حددت شركة "آبل" أخيراً موعد إطلاق سمعتها الذكية "HomePod".

وقالت الشركة إن سماعتها الذكية ستأتي للأسواق الجمعة الموافق التاسع من فبرايالقادم، وستتاح الفرصة لتقديم الطلبات المبكّرة هذه الجمعة، في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، وستتوفر السماعة في فرنسا وألمانيا خلال الربيع بحسب ما ذكرت الـ "CNN".

وقد أعلن عن السماعة خلال مؤتمر المطوّرين الذي عقدته الشركة العام الماضي، وكان من المفترض أن تتوفر في الأسواق خلال ديسمبر/كانون أول الماضي، لكن الشركة نقلت موعد الشحن لبداية عام 2018.

ويبلغ ارتفاع السماعة سبعة إنشات (43 سنتمتر) أما السعر فيصل 349 دولاراً، ويمكن للسماعة تشغيل الموسيقى والبث عبر الإنترنت وقراءة الأخبار والتحكم بالأجهزة المتّصلة بالإنترنت من خلال مساعدة الشركة الرقمية "سيري".

وتعد السماعة من أول المنتجات الأصلية للشركة منذ إطلاق ساعة "آبل" الذكية عام 2015، ومع قدوم السماعة ستدخل "آبل" عالم الصوتيات الذكية، ضمن لاعبين مثل "إيكو" من "أمازون" بسعر 100 دولار، و"Google Home" من "غوغل" بسعر 129 دولار.

ورغم أن "آبل" سبقت بـ "سيري" غيرها من المساعدين الرقميين في السوق، إلا أن الشركة تأخرت بالدخول لسوق السماعات الذكية، الذي ابتكرته "أمازون" بأول سلسلة من أجهزة "إيكو" عام 2015، كما انضمت إليها العديد من الشركات الأخرى مثل "غوغل" و"مايكروسوفت".