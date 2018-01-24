مبيعات المساكن القائمة في أمريكا تهبط بأكثر من المتوقع في ديسمبر

انخفضت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في ديسمبر كانون الأول وهبط المعروض في السوق إلى مستوى قياسي منخفض وهو ما دفع الأسعار للصعود.

وقال الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين اليوم الأربعاء إن مبيعات المساكن القائمة تراجعت 3.6 بالمئة إلى معدل سنوي قدره 5.57 مليون وحدة الشهر الماضي.

وجرى تعديل وتيرة المبيعات لشهر نوفمبر تشرين الثاني بالخفض إلى 5.78 مليون وحدة لكنه يبقى أعلى مستوى منذ فبراير شباط 2007 . وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تهبط مبيعات المساكن 2.2 بالمئة إلى معدل قدره 5.70 مليون وحدة في ديسمبر كانون الأول من 5.81 مليون وحدة في الشهر السابق.

وارتفعت مبيعات المساكن القائمة، التي تشكل حوالي 90 بالمئة من اجمالي مبيعات المساكن في الولايات المتحدة، 1.1 بالمئة على أساس سنوي إلى 5.51 مليون وحدة في ديسمبر كانون الأول. وزادت 1.1 بالمئة إلى 5.51 مليون وحدة في 2017، وهو أعلى مستوى منذ 2006 .

وهوى المعروض في السوق من المساكن القائمة بنسبة 11.4 بالمئة إلى 1.48 مليون وحدة في ديسمبر كانون الأول وهو أدنى مستوى منذ يناير كانون الثاني 1999. وعلى أساس سنوي انخفض المعروض من المساكن 10.3 بالمئة.

ومع بقاء النقص في المعروض، زاد متوسط سعر المسكن بنسبة 5.8 بالمئة في ديسمبر كانون الأول عن مستواه قبل عام إلى 246 ألف دولار. وكان ذلك الشهر السبعين على التوالي لمكاسب الأسعار على أساس سنوي. وارتفعت أسعار المساكن 5.8 بالمئة في 2017 مواصلة الصعود للعام السادس على التوالي.