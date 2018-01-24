نيكي يتراجع مع تأثر شركات التصدير سلبا جراء ارتفاع الين

تراجعت الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء في الوقت الذي تسببت فيه المخاوف بشأن مكاسب الين في تكبد شركات التصدير خسائر في تعاملات فترة الظهيرة وفي تبديد أثر مكاسب أسهم الشركات العقارية. وأغلق المؤشر نيكي القياسي منخفضا 0.8 بالمئة إلى 23940.78 نقطة ليتحرك بعيدا عن مستوى 24129.34 نقطة الذي بلغه في الجلسة السابقة وهو أعلى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني 1991. وتراجع الدولار لما دون 110 ينات للمرة الأولى في أربعة أشهر ليجذب عمليات بيع في أسهم شركات التصدير التي ارتفعت أرباحها بفعل انخفض الين. وهبطت أسهم فانوك كورب 3.7 بالمئة ونينتندو 1.9 بالمئة وطوكيو إلكترون 1.7 بالمئة. وانخفضت أسهم البنوك، حيث نزلت أسهم مجموعة ميتسوبيشي يو.اف.جيه المالية 2.1 بالمئة ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 1.9 بالمئة. في المقابل ارتفعت الأسهم التي تتأثر بالطلب المحلي مثل شركات العقارات. وقفزت أسهم ميتسوي فودوسان 1.8 بالمئة وميتسوي ستيت 1.2 بالمئة. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة إلى 1901.23 نقطة.