أطول ناقة في العالم تجذب أنظار زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

جذبت أطول ناقة في العالم أنظار زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثانية والمقامة حالياً بالصياهد الجنوبية للدهناء. وتجلت أطول ناقة أمام أنظار الزوار بطول عام بلغ 3 أمتار ، ومن أعلى الكتف يبلغ طولها 240 سم، وهي صفراء اللون وبلغ سنها سديس. ويأتي عرض أطول ناقة في العالم ضمن فعالية نوادر الإبل وهي من الفعاليات الجديدة في المهرجان واشتملت على : أقصر ناقة ، والجمل ذي السنامين، والإبل ذات اللونين . واهتم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بعرض موروث الإبل، وتعريف الزوار بمسميات الإبل وألوانها، وتثقيفهم بجميع ما يتعلق بالإبل .