وول ستريت تسجل مستويات قياسية مرتفعة جديدة في بداية الجلسة

سجلت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية مستويات قياسية مرتفعة جديدة في بداية جلسة التداول اليوم الأربعاء في أعقاب موجة من تقارير الأرباح من شركات مثل جنرال الكتريك وأبوت لابس ويونايتد تكنولوجيز. وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي الجلسة مرتفعا 85.89 نقطة، أو 0.33 بالمئة، إلى 26296.70 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 7.1 نقطة، أو 0.25 بالمئة إلى 2846.23 نقطة. وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 14.48 نقطة، أو 0.19 بالمئة، إلى 7474.77 نقطة.