نفقات قياسية جديدة لمستثمرين صينيين على صفقات الاستحواذ في ألمانيا

سجلت نفقات مستثمرون صينيون على صفقات الاستحواذ والمساهمة في الشركات في ألمانيا رقماً قياسياً جديداً عام 2017.

وأظهرت دراسة أجراتها شركة "إرنست أند يونج" للاستشارات الاقتصادية أنه بالرغم من التراجع الملحوظ في عدد عمليات الاستحواذ والمساهمة في الشركات التي أجراها مستثمرون صينيون في ألمانيا خلال العام الماضي، أنفق الصينيون المزيد من الأموال على هذه الصفقات مقارنة بعام 2016.

وبحسب البيانات، بلغت استثمارات شركات صينية في صفقات شراء 54 شركة ألمانية أو المساهمة فيها العام الماضي نحو 13.7 مليار دولار، بتراجع قدره نحو مليار دولار مقارنة بقيمة الاستثمارات الصينية في 68 صفقة من هذا النوع في ألمانيا العام الماضي.

ومن الناحية العددية، تفوقت ألمانيا على بريطانيا كمقصد رئيسي للاستثمارات الصينية في أوروبا.

تجدر الإشارة إلى أن توسع الاستثمارات الصينية في أوروبا يلقى معارضة سياسية منذ عام 2016، وتشكو شركات أوروبية من تزايد العوائق البيروقراطية والنفوذ السياسي في الصفقات التجارية في الصين.

كما ساهم الهدف المعلن للقيادة الصينية بأن تكون الصين رائدة في المجال التكنولوجي على مستوى العالم في الاستحواذ على شركات تقنيات متطورة في أوروبا، مثل الاستحواذ الصيني على شركة "كوكا" الألمانية لصناعة الروبوتات عام 2016.

وعلى ضوء ذلك، طالب وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل وساسة أوروبيون آخرون "بشروط منافسة متكافئة بين الطرفين".