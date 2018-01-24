الاتحاد للطيران توقف تشغيل 5 طائرات شحن

قالت الاتحاد للطيران ومصادر لرويترز اليوم الأربعاء إن الشركة أوقفت تشغيل خمس طائرات شحن ايرباص ايه330 وإنها تعرض على طياريها إجازات غير مدفوعة الأجر مع استمرار مراجعة استراتيجيتها.

وقال أحد المصادر إن الاتحاد للطيران التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها تدرس بيع طائرات الشحن الخمس الموقوفة أو تأجيرها.