«التحالف»: العمليات الإنسانية ستوفر الآلاف من فرص العمل لليمنيين دون تمييز

قال محمد آل جابر سفير المملكة في اليمن، والمدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات الشاملة، إن خطة العمليات الإنسانية الشاملة ستساهم في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة في المشاريع التي ستنفذ أو فرص عمل غير مباشرة للأشقاء في اليمن. وأكد آل جابر خلال لقائه بعدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي في الرياض أمس، أن خطة العمليات الإنسانية الشاملة تشمل كامل محافظات اليمن دون استثناء أو تمييز، لافتا إلى أن مشاريع توسعة موانئ المخا وعدن والمكلا والجسر الجوي وفتح منفذي الخضراء والوديعه، وتحسين الطرق هدفها الوصول ومساعدة جميع أبناء اليمن.

وأشار إلى أن العمليات الإنسانية التي أطلقها "التحالف" تهدف إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني في كل المناطق اليمنية، وإيصال الشحنات التجارية بمختلف أنواعها، والمشتقات النفطية لمناطق اليمن كافة، بما في ذلك صنعاء والحديدة.

وأوضح أن أهداف خطة العمليات الإنسانية مراعاة التهديد الخطير الذي تشكله ميليشيا الحوثي، ومن ورائها إيران، للأمن في المملكة، ودول المنطقة، والممرات المائية الحيوية للتجارة الدولية، منوها إلى أنها لا تستهدف فحسب عودة التدفقات التجارية، والأوضاع الإنسانية للوضع ما قبل السادس من تشرين الثاني (نوفمبر)، وإنما تحقيق مستويات في تدفق البضائع التجارية، وتحقق تحسنا ملموسا في مختلف جوانب الحياة في اليمن.

وأضاف: "ميناء جازان سيستخدم لاستقبال البضائع التجارية، بسبب قربه من شمال اليمن، ولكونه يمثل كثافة سكانية عالية، وهو ما يتطلب قيام المملكة باتخاذ خطوات تنظيمية، ولوجستية، ومالية لتسهيل ذلك".

وأشار إلى أن المملكة ستقدم مشتقات نفطية لليمن، لدعم الاقتصاد وصمود الشعب اليمني، وتخفيف المعاناة عنه، فيما سيقدم التحالف بدوره وديعة للبنك المركزي اليمني للحفاظ على مستوى أسعار الصرف وتحسين الظروف المعيشية للإنسان اليمني.

من جانبه، قال العقيد تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن: "أن الخطة الإنسانية تتضمن العملية الإنسانية الشاملة إنشاء جسر جوي في مأرب لإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية والمساعدات الطبية بواسطة طائرات التحالف، وإيصال المساعدات الإنسانية عبر ثلاثة منافذ حدودية من المملكة إلى اليمن الطوال ويخدم محافظة حجة اليمنية، والخضراء ويخدم محافظة صعدة والجوف، والوديعة".

وأكد أن التحالف سينفذ ممرات آمنة لضمان إيصال وتوزيع المساعدات، والشحنات التجارية إلى كل المناطق اليمنية، لتستخدمها منظمات الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية الأخرى، كما سمح التحالف بدخول شحنات الوقود وشحنات الأغذية التجارية والشحنات الإنسانية لميناء الحديدة لمدة شهر لتطبيق مقترح المبعوث الأممي بشأن الحديدة.

وأبان أنه في حال استمر الحوثيون في رفضهم لقبول المقترح، سيبقى ميناء الحديدة مفتوحا حصرا لشحنات المساعدات الإنسانية، والمواد الإغاثية والطبية، والشحنات التجارية الغذائية. يذكر أن العملية الإنسانية الشاملة في اليمن تتضمن إنشاء جسر جوي في مأرب لإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية والمساعدات الطبية بواسطة طائرات التحالفC-130، وإيصال المساعدات الإنسانية عبر ثلاثة منافذ حدودية من المملكة العربية السعودية إلى اليمن (الطوال ويخدم محافظة حجة اليمنية-، والخضراء ويخدم محافظة صعدة والجوف، والوديعة).

كما سينشئ التحالف ممرات آمنة لضمان إيصال وتوزيع المساعدات، والشحنات التجارية إلى كل المناطق اليمنية، لتستخدمها منظمات الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية الأخرى، كما سمح التحالف بدخول شحنات الوقود وشحنات الأغذية التجارية والشحنات الإنسانية لميناء الحديدة لمدة شهر لتطبيق مقترح المبعوث الأممي بشأن الحديدة، وأنه في حال استمر الحوثيون في رفضهم لقبول المقترح، سيبقى ميناء الحديدة مفتوحا حصرا لشحنات المساعدات الإنسانية، والمواد الإغاثية والطبية، والشحنات التجارية الغذائية.