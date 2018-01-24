45 شخصا في ألمانيا يمتلكون 214 مليار يورو

انتهت أبحاث معهد (دي آي دبليو) الألماني للاقتصاد، إلى أن جزءا كبيرا من الثروات في ألمانيا يتركز في أيدي مجموعة قليلة من كبار الأثرياء. وأوضحت تحليلات المعهد التي نشرت أمس، أن مجموع ثروات أغنى 45 شخصا في ألمانيا تساوي في عام 2014 مجموع ما يمتلكه نصف الشعب الألماني حيث بلغ نصيب كل قسم 214 مليار يورو، وفقا لما نقلت "الألمانية".

وكان باحثو المعهد قد أكملوا الإحصاءات عن توزيع الثروة ببيانات من قوائم تصنيف أغنى أغنياء العالم لمجلتي "فوربس" و"مانجر ماجازين".

وكانت منظمة "أوكسفام" الإغاثية قد أعلنت أمس الأول، أرقاما مشابهة لعام 2017، وحذرت من تنامي الاختلال في العالم وكذلك في ألمانيا أيضا.

من جانبه، ذكر معهد "آي دبليو" الاقتصادي في كولونيا القريب من أرباب العمل أن هذه النتيجة ليست جديدة، مضيفة أن وجهة نظر "أوكسفام" و"دي آي دبليو" هي من جانب واحد.

وأفادت تقديرات "أوكسفام" أن مجموع ما يمتلكه 42 ثريا في العالم بلغ في العام الماضي، نفس مجموع ما يمتلكه أفقر 3.7 مليار شخص.

وذكرت أن ما تمتلكه الفئة الأغنى بين سكان العالم (1 في المائة) يزيد عما يمتلكه الـ99 في المائة الباقون.

وذكرت "أوكسفام" أن هذه الأقلية كانت قد استحوذت على 82 في المائة، من نمو الثروة العالمية في العام الماضي.