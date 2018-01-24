الذهب يرتفع .. والدولار قرب أدنى مستوى في 3 أعوام

ارتفعت أسعار الذهب أمس، في الوقت الذي اقترب فيه الدولار من أدنى مستوى في ثلاثة أعوام، لكن صعود الأسهم العالمية حد من المكاسب بعد استئناف الأنشطة الحكومية في الولايات المتحدة.

ولم يتأثر الذهب تقريبا بإغلاق الحكومة الأمريكية في الجلسة السابقة وتحرك في نطاق ضيق.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1336.26 دولار للأوقية بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش محققا مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، بحسب "رويترز". وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في شباط (فبراير) 0.3 في المائة إلى 1335.70 دولار للأوقية. وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأول على خطة إنفاق مؤقتة حتى الثامن من شباط (فبراير) لإنهاء توقف الأنشطة الحكومية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.2 في المائة إلى 996.60 دولار للأوقية. وكان المعدن قد لامس أعلى مستوى فيما يزيد على أربعة أشهر خلال الجلسة السابقة.

وارتفعت الفضة 0.2 في المائة إلي 17.04 دولار للأوقية في حين لم يسجل البلاديوم تغيرا يذكر عند 1097.97 دولار للأوقية.

وسجل الجنيه الاسترليني أعلى مستوى في 19 شهرا مقابل العملة الأمريكية عند 1.4010 دولار

إلى ذلك شهد الين ارتفاعا أمام العملات الرئيسة في التعاملات الآسيوية أمس، ليعوض خسائره المبكرة، بعد إعلان البنك المركزي الياباني الإبقاء على السياسة النقدية فائقة المرونة بهدف مكافحة الكساد وتعزيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في حين غير البنك توقعاته لمعدل التضخم من "ضعيف" إلى "مستقر". وقد قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي هاروهيكو كورودا الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير بأغلبية ثمانية أعضاء مقابل عضو واحد، بما في ذلك استمرار برنامج التحفيز الاقتصادي بقيمة 80 تريليون ين سنويا، بحسب "الألمانية". وذكر البنك في بيان صدر أمس، في أعقاب الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين أن "اقتصاد اليابان ينمو بوتيرة معتدلة مع دورة قوية من دخل التشغيل إلى نفقات التشغيل".

وأضاف البيان أن "الصادرات اليابانية تواصل نموها في ظل مؤشرات تعافي الاقتصاد العالمي".

ويتوقع البنك ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك "معدل التضخم" في اليابان إلى 0.8 في المائة خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في 31 آذار (مارس) المقبل، وهي نفس تقديرات البنك في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. في الوقت نفسه فإن معدل التضخم ما زال أقل كثيرا من المعدل المستهدف منذ خمس سنوات بالنسبة إلى البنك وهو 2 في المائة سنويا.

كان مؤشر أسعار المستهلك في اليابان قد ارتفع خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بنسبة 0.9 في المائة سنويا ليواصل ارتفاعه للشهر الـ 11 على التوالي في ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية بحسب تقرير حكومي صدر الشهر الماضي.

كان الين قد تراجع أمس الأول، مع صعود الأسهم الأمريكية في أعقاب توصل مجلس الشيوخ الأمريكي إلى اتفاق لإنهاء أزمة الميزانية التي أدت إلى إغلاق المؤسسات الحكومية.

وتراجع الين أمام الدولار بنسبة 0.1 في المائة وأمام اليورو بنسبة 0.5 في المائة وأمام الجنيه الاسترليني بنسبة 1.8 في المائة وأمام الفرنك السويسري بنسبة 0.4 في المائة أمس الأول، قبل أن يرتفع من 111.3 ين لكل دولار أمس إلى 110.55 في ختام التعاملات.

وارتفع الين أمام اليورو بنسبة 0.4 في المائة إلى 135.61 ين مقابل 136.17 ين في الصباح، كما ارتفع أمام الفرنك السويسري إلى 115.03 ين مقابل 115.47 ين في الصباح وأمام الجنيه الاسترليني إلى 134.67 ين، مقابل 155.34 ين في الصباح.