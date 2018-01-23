ماسكيرانو يرحل عن برشلونة وتقارير تربطه بالانتقال إلى الصين

قال برشلونة متصدر دوري الدرجة الاولى الاسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن اللاعب خافيير ماسكيرانو سيترك النادي بعد سبع سنوات ونصف في ملعب كامب نو.

وخاض اللاعب الارجنتيني 334 مباراة مع العملاق القطالوني وحصل على 18 بطولة كبرى من بينها لقبان لدوري أبطال أوروبا في 2011 و2015 وأربعة القاب للدوري الاسباني.

وذكرت وسائل اعلام اسبانية ان ماسكيرانو سينتقل الى الدوري الصيني للعب الى جوار مواطنه ايزيكيل لافيتسي في نادي هيبي الذي يقوده مانويل بليجريني مدرب ريال مدريد ومانشستر سيتي السابق.

وقال برشلونة في بيان "سيغادر خافيير ماسكيرانو النادي بعد سبعة مواسم ونصف. سيكرم النادي اللاعب". وتابع "الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو والفريق الأول سيحضرون حفل الوداع. سيودع ماسكيرانو الجماهير في أرض الملعب قبل مباراة في كأس الملك أمام اسبانيول يوم الخميس".

وانضم ماسكيرانو البالغ من العمر 33 عاما إلى برشلونة قادما من ليفربول في 2010 مقابل 22 مليون يورو (27 مليون دولار) ودفع به المدرب بيب جوارديولا في مركز قلب الدفاع بدلا من مركز لاعب الوسط المدافع ليعوض كارليس بويول المصاب.

وبرحيله سينتظر القميص الشهير رقم 14، الذي ارتداه ايضا من قبل الاسطورة الهولندي يوهان كرويف، النجم القادم. وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن فيليب كوتينيو الوافد الجديد الذي انتقل لبرشلونة في صفقة قياسية للنادي بلغ قيمتها 142 مليون جنيه استرليني (199 مليون دولار) هذا الشهر سيرتدي القميص الشهير.