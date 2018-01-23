ارتفاع الأسهم الألمانية إلى مستوى قياسي جديد

ارتفعت سوق الأسهم الألمانية اليوم إلى مستوى قياسي جديد مدعومة بقوة حالة الاقتصاد الألمانية وصعود البورصات العالمية وبخاصة بورصة وول ستريت الأمريكية.

وارتفع مؤشر داكس الرئيسي لبورصة فرانكفورت إلى 13596 نقطة في تعاملات صباح اليوم مقارنة بمستواها في ختام تعاملات أمس ليصل إلى أعلى مستوى له على مدى تاريخ البورصة الألمانية الممتد لحوالي 30 عاما.

ويعتقد المحللون أن مؤشر داكس قد يصل قريبا إلى مستوى 13700 نقطة أو حتى 14 ألف نقطة.

ومن القوى الدافعة الرئيسية لارتفاع داكس استمرار قوة سوق الأسهم الأمريكية وهي أكبر سوق مالية في العالم بحسب المحللين.

كانت الأسهم الأمريكية في تعاملات بورصة وول ستريت قد سجلت خلال الفترة الماضية سلسلة من الأرقام القياسية بفضل صفقات الاستحواذ الكبرى وانتهاء مشكلة غلق المؤسسات الحكومية الأمريكية.