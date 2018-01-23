شركات عالمية ومحلية تطور "الاستزراع السمكي" .. وطرح 15 فرصة استثمارية في مارس

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، توافر 15 فرصة استثمارية في الاستزراع السمكي، تسعى لطرحها على المستثمرين المحليين والأجانب في مارس المقبل، مؤكدة أن القيمة المالية للفرص تتحدد بحسب كمية الإنتاج المطلوبة.

قال لـ "الاقتصادية" المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير الزراعة إن الوزارة تعمل على تطوير قطاع الاستزراع السمكي في المملكة، مشيرا إلى أن هناك اهتماما من قبل الشركات للدخول في هذا المجال، حيث تم تحديد مواقع مناسبة على سواحل السعودية، وتم عرضها على المستثمرين الذين أبدوا اهتماما كبيرا بهذه الخطوات.

وأكد الفضلي خلال افتتاح منتدى "تشجيع النمط الاستهلاكي للمنتجات البحرية"، الذي تنظمه الوزارة، بالتعاون مع الجمعية السعودية للاستزراع المائي في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض مساء اليوم الثلاثاء، أن إنتاج السعودية من الأسماك في العام الماضي (2017) بلغ 55 ألف طن، مبينا أن هناك كثيرا من التراخيص بعضها عملت في المجال والبعض الآخر تحت الإنشاء فيما لا يزال آخرون في طور التحضير.

وأضاف الفضلي، أن قطاع الثروة السمكية يستهدف الوصول إلى إنتاج 100 ألف طن من الأسماك المستزرعة سنويا عام 2020، ومن ثم الوصول إلى إنتاج 600 ألف طن من الأسماك المستزرعة سنويا بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن إحصاءات عام 2017 كشفت زيادة في إنتاج الأسماك المستزرعة تقدر بنحو 131 في المائة مقارنة بالأعوام السابقة.

وبين أن المبادرات أيضا تهدف إلى تطوير مرافئ الصيد لخدمة الصيادين وتوفير مراكز استثمارية وسياحية بالشراكة مع القطاع الخاص، لتشجيع المواطن السعودي على ممارسة مهنة الصيد بأفضل الممارسات العالمية وتطوير وتأهيل 20 مرفأ صيد منتشرا حول المملكة لتوفير الفرص الاستثمارية والاستفادة من جانبها السياحي.

وأكد أن الوزارة تعمل على عدد من المبادرات ضمن برنامج التحول الوطني 2020، التي تهدف إلى دعم الأبحاث التطبيقية لتعزيز الإنتاجية للثروة السمكية التي بلغت 55 ألف طن خلال 2017 تشمل الصيد والمستزرع، من خلال ضمان تحقيق الأمن الغذائي والتنموي وتطوير قطاع الاستزراع المائي البحري في المملكة وزيادة عدد الأنواع الاقتصادية المستزرعة بحرياً في المملكة.

يذكر أن المنتدى يعد الأول من نوعه في المملكة لتشجيع الجمهور على تغيير النمط الغذائي نحو المنتجات السمكية عالية الجودة المستزرعة محليا وفقا لأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية المتبعة.

وسيكون على هامش المنتدى معرض خاص لتذوق المنتجات السمكية الوطنية المستزرعة حيث إن التذوق سيكون مفتوحا طوال فترة انعقاد المؤتمر.

وتم خلال افتتاح المنتدى، تدشين علامة منتجات الاستزراع المائي الوطني (سمك)، إضافة إلى معرض مصاحب يتم من خلاله استعراض منتجات شركة أسماك السعودية وعينات للتذوق.

وأوضح المهندس أحمد العيادة وكيل الوزارة، أن المنتدى الذي يستمر على مدى يومين، فرصة للإطلاع على الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال الثروة السمكية بالمملكة، وتوضيح القيمة الغذائية والصحية لمنتجات الاستزراع المائي الوطني من خلال خبراء من المتحدثين من أكبر بيوت الخبرة في الداخل والخارج.