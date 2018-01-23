وزير المالية الألماني: لن يكون هناك برنامج مساعدات رابع لليونان

قال وزير المالية الألماني بيتر ألتماير إن اليونان لن تحتاج على الأرجح برنامجا رابعا للمساعدات بعد انتهاء البرنامج الحالي.

وقال ألتماير عقب لقاء جمعه مع وزراء المالية داخل الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء في بروكسل: "لا أرى برنامجا رابعا في الوقت الحالي، وليس هناك نقاش بشأن هذا البرنامج في أي مكان".

وتحاول اليونان إنقاذ نفسها من الإفلاس منذ عام 2010 من خلال الحصول على قروض دولية مقابل أن تطبق أثينا إجراءات ترشيد وإجراءات إصلاحية واسعة.

وينتهي برنامج المساعدات الحالي في 20 أغسطس المقبل ويصل حجمه إلى 86 مليار يورو.

ويفترض أن تصبح اليونان قادرة بعد هذا التاريخ على تمويل مؤسساتها الحكومية بنفسها.

وكان وزراء مالية الدول الأعضاء بمجموعة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، قد وافقوا أمس الاثنين على دفع 7ر6 مليار يورو لليونان اعتبارا من شباط/فبراير المقبل.

أضاف ألتماير: "أعتقد بأن لدينا فرصة طيبة لإنهاء البرنامج دون الاضطرار لدفع جميع المبالغ المتفق عليها قديما".

وكانت اليونان قد سجلت مؤخرا نموا اقتصاديا بعد سنوات من تعرضها لأزمة اقتصادية خانقة.

ومازالت نسبة الاستدانة الإجمالية لليونان تبلغ 180% من إجمالي ناتجها المحلي وهي أعلى نسبة ديون في أوروبا.

وفي هذا السياق ربما احتدم النقاش مرة أخرى الصيف المقبل بشأن تقديم تسهيلات دفع لليونان.

وكان وزراء مالية منطقة اليورو قد قدموا وعدا مبدئيا لليونان في مايو 2016 بتوفير مثل هذه التسهيلات في سداد الديون بعد انتهاء البرنامج الثالث شريطة أن تكون اليونان بحاجة إليها فعلا.