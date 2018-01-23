ثقة المستهلكين في منطقة اليورو تقفز بأكثر من المتوقع في يناير

أظهرت بيانات أولية من المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء أن ثقة المستهلكين في منطقة اليورو قفزت بأكثر من المتوقع في يناير كانون الثاني، في إشارة إلى أن القوة الدافعة للاقتصاد تتنامى بأسرع وتيرة في عشر سنوات.

وقالت المفوضية إن ثقة المستهلكين في الدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو ارتفعت إلى 1.3 نقطة من 0.5 نقطة في ديسمبر كانون الأول، وهو ما يزيد كثيرا عن متوسط توقعات السوق لزيادة إلى 0.6 نقطة.