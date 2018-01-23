الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها على استقرار

لم يطرأ تغير يذكر على المؤشرين داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز500 في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت اليوم الثلاثاء، حيث أذكى تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم مرتفعة على الواردات قلقا من رد انتقامي محتمل.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع قليلا مدعوما بقفزة قدرها 13 بالمئة لشسهم نتفليكس في أعقاب نتائج قوية للشركة.

ونزل داو جونز 2.38 نقطة، أو 0.01 بالمئة، إلى 26212.22 نقطة بينما زاد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 0.91 نقطة، أو 0.03 بالمئة، إلى 2833.88 نقطة،

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 17.00 نقطة، أو 0.23 بالمئة، إلى 7425.04 نقطة.