الفالح: مازلت قلقا بشأن هشاشة سوق النفط

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في تصريحات لشبكة سي.إن.بي.سي في دافوس إنه غير مقتنع بأن سوق النفط عادت إلى التوازن على الرغم من ارتفاع الأسعار.

وعلق قائلا "بينما ما زلت قلقا بشأن هشاشة السوق... نعتقد أننا على المسار لكننا لم نصل بعد".

وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2014 هذا العام ليجري تداولها فوق 70 دولارا للبرميل بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وقال الفالح إن هناك قبولا بأن الاتفاق الذي تقوده أوبك يجب أن يمدد بعد عام 2018.