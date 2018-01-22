صندوق النقد يزيد توقعاته للنمو ويرحب باقتطاعات الضرائب الاميركية

أعلن صندوق النقد الدولي الاثنين ان الاقتصاد العالمي يسجل انتعاشا متزامنا وبوتيرة اقوى من المتوقع مشيرا الى تحفيز مؤقت مرده الاقتطاعات الضريبية الاميركية.

ففي أخر تحديث لتوقعات الصندوق للاقتصاد العالمي تم تعديل جميع التوقعات لعامي 2018 و2019 بشكل تصاعدي مقارنة بتوقعات اكتوبر.

غير ان الصندوق حذر من ان اسواقا مالية حيوية يمكن ان تشهد مسارا عكسيا.

وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.9 بالمئة هذا العام والعام المقبل، مقارنة بنمو بنسبة 3.7 بالمئة في 2017.

وفيما تبحث الاقتصادات المتطورة عن نمو متين ومتزامن، سيكون للاصلاح الضريبي الاميركي الذي تم تمريره في ديسمبر الماضي تأثيرا ملحوظا، اقله لعامين.

وقال الصندوق "ان المراجعة تعكس زخم النمو العالمي المتزايد والأثر المتوقع للتغيرات الاخيرة لسياسة الضريبة الاميركية التي تمت الموافقة عليها".

واضاف التقرير "نحو 120 اقتصادا، تمثل ثلاثة ارباع الناتج المحلي الاجمالي العالمي، سجلت انتعاشا للنمو على اساس سنوي عام 2017، هو اكبر نمو عالمي متسق منذ 2010".

وزاد الصندوق توقعاته للناتج المحلي الاجمالي الاميركي باربعة اعشار النقطة هذا العام، وصولا الى 2,7 بالمئة، بعد ان كان اعلن انه سيكون 2.3 بالمئة في 2017.

وبالنسبة للعام 2019 زاد صندوق النقد توقعاته للنمو الاميركي بـ 0.6 نقطة من اكتوبر الى 2.5 بالمئة.

وقال الصندوق ان الاقتطاعات الضريبية للشركات تعتبر محفزا للاستثمار مما يمكن ان يعزز النمو بنسبة 1,2 بالمئة حتى 2020، فيما تسهم في نمو اسرع لدى شركاء تجاريين للولايات المتحدة مثل المكسيك.