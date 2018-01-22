الجنيه الاسترليني يسجل أعلى مستوى في 19 شهرا أمام الدولار

سجل الجنيه الاسترليني أعلى مستوى في 19 شهرا أمام الدولار أثناء التعاملات اليوم الاثنين موسعا موجة مكاسبه أمام العملة الأمريكية التي بدأت قبل خمسة أسابيع، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ 2014 .

وصعد الاسترليني 0.8 بالمئة إلى 1.3966 دولار بحلول الساعة 1757 بتوقيت جرينتش وهو أعلى مستوى منذ إعلان نتائج الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو حزيران 2016 . لكنه يبقى منخفضا أكثر من سبعة في المئة عن مستواه في يوم الاستفتاء.

وأمام العملة الأوروبية ارتفع الاسترليني 0.5 بالمئة إلى 87.70 بنس لليورو.