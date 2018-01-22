"بي.بي" توقع اتفاقا مدته سبع سنوات لشراء الغاز المسال من سلطنة عمان

وقعت الوحدة التجارية لشركة بي.بي البريطانية، ومقرها سنغافورة، اتفاقا لشراء 1.1 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لمدة سبع سنوات من العمانية للغاز الطبيعي المسال، بعدما ساهمت بي.بي في زيادة إنتاج الغاز العماني.

وحضر مراسم التوقيع يوم الأحد في العاصمة مسقط وزير النفط والغاز العماني محمد بن حمد الرمحي وجوناثان شيبارد رئيس عمليات الغاز الطبيعي المسال في بي.بي.

وجاء أول إنتاج من حقل خزان العماني العملاق للغاز الذي تشغله بي.بي في سبتمبر أيلول ليعوض هبوطا استمر عشر سنوات في الإنتاج من مصنع العمانية للغاز الطبيعي المسال الذي تبلغ طاقته 10.4 مليون طن سنويا.

وصدرت العمانية للغاز الطبيعي المسال 8.2 مليون طن العام، مقارنة مع ثمانية ملايين طن في 2016 و7.6 مليون طن في 2015 و7.4 مليون طن في 2014، بحسب بيانات تومسون رويترز إيكون.

وانخفاض صادرات الغاز الطبيعي المسال هو نتيجة لسياسة الحكومة في اعطاء الأولوية لاستخدام الغاز لتلبية الطلب المحلي للكهرباء واحتياجات المصانع.

وتقدر الاحتياطيات القابلة للاستخراج لحقل خزان بنحو 10.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وهو ما يتيح مصدرا جديدا للقيم للعمانية للغاز الطبيعي المسال.

وتسمح شروط التسليم على ظهر السفينة في الاتفاق لشركة بي.بي بإرسال الشحنات إلى أي مكان دون التقيد بوجهات معينة.

والعمانية للغاز الطبيعي المسال مملوكة بنسبة 51 بالمئة لسلطنة عمان، بينما تملك رويال داتش شل حصة قدرها 30 بالمئة، وتوتال 5.54 بالمئة وميتسوبيشي 2.77 بالمئة وكوريا للغاز الطبيعي المسال خمسة في المئة وبارتكس إثنين في المئة وميتسوي 2.77 بالمئة وإيتوشو 0.92 في المئة.

