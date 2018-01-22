"سانوفي" تستحوذ على "بايوفيراتيف" مقابل 11.6 مليار دولار

أعلنت شركة الادوية الفرنسية "سانوفي" الاثنين انها توصلت الى اتفاق للاستحواذ على شركة "بايوفيراتيف" الاميركية للتكنولوجيا الحيوية المتخصصة في علاج الهيموفيليا (نزف الدم الوراثي) والاضطرابات النادرة في الدم مقابل 11.6 مليار دولار (9.5 مليارات يورو).

وقال اوليفييه برانديكور المدير التنفيذي لسانوفي ان صفقة الاستحواذ "تعزز حضورها في مجال الرعاية المتخصصة كما تعزز ريادتها في معالجة الامراض النادر (...) وغيرها من اضطرابات الدم النادرة".

واكدت سانوفي في بيان ان صفقة الاستحواذ ستُترجم ارتفاعا في ارباح الاسهم بدءا من هذا العام لتصل نسبته في 2019 الى 5 بالمئة.

ولكن يبدو ان المستثمرين لم يقتنعوا بذلك ما انعكس تراجعا حادا في اسهمها خلال تداولات الصباح في بورصة باريس.

وتعتبر ادوية "بايوفيراتيف" الاكثر تطورا لعلاج الهيموفيليا وهو مرض يمنع الجسم من احداث تخثر لوقف نزيف الدم.

وقالت "سانوفي" انها ستتمكن من مساعدة "بايوفيراتيف" في الابحاث التي تجريها حول تطوير علاجات اخرى للهيموفيليا ولامراض نادرة اخرى.

واوضحت "سانوفي" ان استحواذها على كامل اسهم بايوفيراتيف مقابل 105 دولارات نقدا للسهم الواحد يفوق بنسبة 64 بالمئة قيمة السهم عند الاغلاق الجمعة.

وقالت الشركة الفرنسية انها ستسدد قيمة الصفقة بتمويل ذاتي وعن طريق الاقتراض.

والصفقة هي الاكبر ل"سانوفي" منذ استحواذها على شركة "غينزايم" الاميركية للتكنولوجيا الحيوية مقابل 20 مليار دولار في نيسان/ابريل 2011.

وتراجعت اسهم "سانوفي" الاثنين بنسبة 3 بالمئة الى 70,74 يورو للسهم بعد اقل من ساعة على بدء التداولات، في اداء ضعيف جدا مقارنة بالمؤشر الرئيسي في بورصة باريس "كاك 40" الذي سجل تراجعا بنسبة 0,1 بالمئة.