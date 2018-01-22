البورصة المصرية تخسر 3.5 مليار جنيه وتراجع بمؤشراتها

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.5 مليار جنيه ليبلغ مستوى 862.5 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 1.8 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي إكس 30/ بنسبة 63ر0 % ليبلغ مستوى 23ر15243 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنحو 1.17 % ليبلغ مستوى 838.15 نقطة.

وشملت الانخفاضات مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 54ر0 % ليبلغ مستوى 2012.96 نقطة.