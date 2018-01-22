ارتفاع احتياطات مصرف لبنان المركزي من الموجودات بالعملات الأجنبية والذهب

ارتفعت احتياطات مصرف لبنان المركزي من الموجودات بالعملات الأجنبية والذهب إلى مبلغ ومقداره 54.92 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من شهر يناير 2018 م .

وأوضح تقرير أصدره المصرف المركزي اللبناني ، اليوم ، ارتفاعًا سجل في ميزانية مصرف لبنان في الموجودات بالعملة الأجنبية بمبلغ قدره 558,28 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من شهر يناير 2018م إلى 42,54 مليار دولار في نهاية العام 2017م .

كما بين التقرير ازديادًا في قيمة احتياطات لبنان من الذهب خلال النصف الأول من شهر يناير بـ411,32 مليون دولار أمريكي إلى 12,37 مليار دولار أمريكي في ظل تسجيل سعر الذهب الأعلى مستوى له منذ أربعة أشهر تزامنًا مع استمرار تراجع قوة الدولار الأمريكي .