النازية بأسمال فارسية .. مقاومة الغرب بدماء عربية

حدَّد دونالد ترمب في بيان رئاسي أصدره قبل أيام جملة من المعايير التي ينبغي للكونجرس الالتزام بها، في أي قانون قادم لما وصفه بإصلاح الاتفاق النووي مع إيران، وأضاف معايير أخرى على الحلفاء الأوروبيين القبول بها، وإلا انسحبت الولايات المتحدة بشكل نهائي من هذا الاتفاق.

تُطالب إدارة الرئيس الأمريكي بإبرام ما أسمته "اتفاقا تكميليا"، تتمكن بموجبه من إصلاح "العيوب الكبيرة" التي تضمنها الاتفاق النووي لسنة 2015، بعدما تأكدت من أن بنود الاتفاق في صيغته الأولى، لم تحد من النشاطات الإيرانية المتزايدة، بغرض انتزاع اعتراف بها كقوة كبرى في المنطقة.

استغل الخمينيون العرب – نسبة إلى الإمام الخميني مؤسس الجمهورية الفريدة - الموالون للنظام الإيراني، ممن يعيشون على وهم "خطاب الممانعة" وشعار "الموت لأمريكا" هذا التحول من جانب الإدارة الأمريكية، لاستعادة سمفونيتهم المشروخة حول القوة الإيرانية العظمى والخوف الأمريكي منها، معتبرين أن نكوص واشنطن عن القبول بالاتفاق، كما تم التوقيع قبل ثلاث سنوات، دليل قاطع على أن إيران دولة قوية تسعى أمريكا إلى تركيعها والحد من قوتها وجبروتها.

يخطئ الشيعة العرب فيما يشكلونه من تمثلات عن قوة نظام الملالي في إيران، بنفس درجة خطأ صناع القرار داخل البيت الأبيض في الاقتناع بأن بنود اتفاق أو نصوص معاهدة أو مواد ميثاق، يمكنها أن تغير معتقدات أصحاب العمائم في طهران.



• النظام الخامنئي

يعتقد القادة داخل النظام الخامنئي اعتقادا جازما، أن بلادهم الأحق؛ بسبب ما تملكه من موارد بشرية وعلمية وتقنية وثروات، بالتحكم في سياسة المنطقة العربية، والأقدر على ربح معركة السيطرة عليه، في مواجهة الغرب الذي يتحكم فيها منذ عقود طويلة.

ولا يتردد هؤلاء وأنصارهم، ممن يمتدون على طول الوطن العربي، من اعتبار الحرب التي يشنها لتقويض دول المنطقة، وزعزعة بنيانها - كما هو حاصل في العديد منها اليوم -، حربا على الولايات المتحدة والغرب، حتى لو كان ضحاياها من الشعوب العربية. ببساطة، لأن إيران تنظر إلى الدول والشعوب العربية المجاورة لها، كما لو كانت امتدادا للغرب، بل أذنابا له بحسب إعلامها، ولا فرق في ذلك بين نظم وشعوب ومجتمعات.

لقد حوّلت طهران صراعها من أجل فرض نفسها كقوة في الإقليم إلى حرب عربية شاملة، تستخدم فيها جميع الأسلحة المحرمة وغير المحرمة، الدينية والسياسية والإعلامية والعسكرية. على هذا الأساس، قررت إيران خوض "معركتها ضد الغرب" على الأرض العربية، وعلى حساب العرب وبأياد عربية، ممن تحولوا إلى وكلاء محليين لجمهورية ولاية الفقيه.



• الحرب الخاطئة

إن النظام الإيراني بهذه الحرب الخاطئة زمنيا ومكانيا، لا يعمل فقط على تقويض شرعيته محليا وإقليميا ودوليا، وإنما يحفر قبره بيديه. فالمنطقة العربية هي حاضنته الإقليمية الطبيعية، التي يُفترض أن يعمل على ضمان استقرارها وازدهارها. تفكير كهذا لا يراود مطلقا، سدنة الحرس الثوري، ولا رموز مصلحة تشخيص النظام، ممن يعيشون على تسويق الأوهام، وتدمير المنطقة كما يحصل اليوم.

لا شك أن الرهان على القوة الذي يعمل النظام في طهران على تسويقه، وخوض الحرب الخاطئة ضد الشعوب العربية سعيا وراء وهم "الدولة القوية"، بما يعنيه ذلك من استثمار موارد إيران في شراء الأسلحة، وتصديرها إلى أذيالها الموزعة في العديد من الدول، بغرض التوسع والتخريب، هو خسارتها ذاتها ومستقبلها.

تضع إيران نفسها على فوهة بركان من الأحقاد المتراكمة والكراهية والانتقام، فالشعوب العربية قبل الأنظمة، لن تنسى لطهران تقويضها حياة المشرق، وزعزعة استقراره والحيلولة دون ازدهاره.

توظف إيران في حروبها في المنطقة العربية أسطورة الانتقام التاريخي لأهل البيت، وتعمل على تعميم نظام ولاية الفقيه الثيوقراطية المناقضة لثقافة العصر، سعيا لإقامة ما يشبه البابوية الإسلامية في زمن تحول التسامح والتعايش الديني فيه إلى الثابت الوحيد القادر على البقاء، ومقاومة الفوضى والنزاعات في عالم أصبح في العولمة قرية واحدة مفتوحة.



• نهاية الطموح

لقد حان الوقت، كي تدرك إيران ومن في حلفها، أن طموحها أو بالأحرى "وهمها" غير قابل للتحقق. فمهما حشدت من ميليشيات لبنانية وعراقية ويمنية وأفغانية وباكستانية وغيرها، لن تستطيع بسط سيطرتها على الشرق. وتزيد محاولاتها الرامية إلى إنقاذ نظام حرق شعبه وبلده بالأسلحة الكيميائية والفوسفورية، قصد استعماله كورق للتفاوض مع القوى الكبرى في العالم، في تجيش مشاعر الكراهية والحقد تجاهها عربيا ودوليا.

إيران خامنئي هي الآن في طريقها إلى أن تخسر كليا الرهان الذي صرفت جهدها ومواردها من أجله، بعد أن خربت المنطقة التي كان من المفروض أن تشكل حاضنتها الطبيعية، ومجال توسعها الاقتصادي واستثماراتها الرابحة.

وإيران روحاني، عاجزة بعد الانتفاضة على إيجاد السبل لتأكيد سيادتها المنقوصة، وتجاوز تناقضاتها الداخلية، والوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب المقهور، ممن يرى موارد بلاده تصرف في معارك لا تهمه إطلاقا، بل يعتبر نفسه الخاسر الأول في سباق هيمنة إقليمية لن يستفيد منه شيئا.

من قال إن التاريخ لا يكرر نفسه، أليس نظام ولاية الفقيه اليوم في إيران أشبه بالنظام النازي في ألمانيا؟ ولن يكون من المبالغة في شيء القول إن العدوانية الارتدادية وجنون العظمة والطائفية المقيتة التي تسيطر على عقول صناع القرار في طهران، هي الهواجس ذاتها التي راودت حكام برلين لعدة عقود في القرن الماضي، ما أدى بهم إلى هدر جهود الشعب الجرماني، ودفع شبابه إلى أتون حرب طاحنة، قصد تحقيق حلم السيطرة العسكرية على قارة بأكملها، وهو ما لم ولن يتحقق أبدا بالقوة.