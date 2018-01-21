المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تعلن إعادة فتح حقول "السارة" في ليبيا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية اليوم الأحد إعادة فتح حقول السارة النفطية في شرق البلاد، حيث توقف إنتاج ما يزيد على 50 ألف برميل يوميا من الخام جراء إغلاق الحقول منذ نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت المؤسسة إن بلدية واحة اجخرة قررت إعادة فتح الحقول تحت ضغوط من المؤسسة الوطنية للنفط ومكتب النائب العام.

وتقع الحقول في منطقة امتياز تخص شركة فنترسهال الألمانية، التي تلقي عليها المؤسسة الوطنية للنفط باللوم في الإغلاق الذي وصفته بأنه غير مصرح به.

وقالت المؤسسة إن الإغلاق كلف ليبيا ما يزيد على 281 مليون دولار، ووصفت قرار إعادة فتح حقول السارة بأنه "انتكاسة محرجة" للمؤسسة الموازية التي تتخذ من شرق البلاد مقرا لها.