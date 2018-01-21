"البيئة " تسجل إصابة جديدة بانفلونز الطيور H5N8 في القويعية

كشف الإيجاز اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة عن حالات الإصابة في انفلونزا الطيور من نوع H5N8 عن تسجيل إصابة واحدة في المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في القويعية . وبينت الوزارة أن عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار بلغ 3604 عينات جمعت من كافة مناطق المملكة وجاءت نتائج الحالات الايجابية منها 109 حالات. كما أوضحت الوزارة أن عدد البلاغات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 6بلاغات، فيما بلغ عدد الاستفسارات 33 استفساراً ووصل إجمالي عدد الاستفسارات والبلاغات 1909 ، فيما تستمر الحملات التوعوية والاستقصائية في مناطق المملكة كافة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.