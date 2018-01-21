خادم الحرمين يدعو ملك البحرين لحضور ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة خطية إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين تضمنت دعوة جلالته لحضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي سيقام بمدينة الرياض في شهر فبراير المقبل. وقام بتسليم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ خلال استقبال جلالة ملك مملكة البحرين له في المنامة اليوم. وأعرب الملك حمد بن عيسى عن شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين على هذه الدعوة الكريمة، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية الراسخة بين المملكتين الشقيقتين وما يشهده التعاون والتنسيق الأخوي المشترك بينهما من تطور مستمر على المستويات كافة. وأشاد بجهود المملكة العربية السعودية في تنظيم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الرائد على المستوى الإقليمي والعالمي، وما يجسده من عمق حضاري وتاريخي للتراث السعودي الشعبي الأصيل ضمن منظومة ثقافية وسياحية متكاملة.