العراق تجديد اتفاق تزويد مصر بـ 12 مليون برميل من النفط الخام

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، تجديد اتفاق تزويد مصر بـ 12 مليون برميل من النفط الخام.

وقال المتحدث باسم الوزارة ،عاصم جهاد، إن وزارة النفط العراقية والبترول المصرية اتفقتا على تجديد اتفاق تزويد مصر بـ 12 مليون برميل من النفط الخام لمدة عام ابتداء من يناير الجاري، وبنفس الشروط السابقة،بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة النفط العراقية.

وشدد على أن "هذا الاتفاق يأتي ضمن تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين وحرصهما على توسيع آفاق التعاون الثنائي" .

كان تم الاتفاق العام الماضي بين الجانبين على توريد نحو 12 مليون برميل من خام نفط البصرة الخفيف، بواقع 2 مليون برميل لكل شحنة لمدة عام، قابل للتجديد. وتصل فترة السماح قبل السداد إلى نحو 90 يوما، ويتم تكرير النفط العراقي في معامل التكرير المصرية.