"ستاندرد آند بورز" ترفع التصنيف الائتماني لليونان من -B إلى B+

حسنت وكالتا (ستاندرد آند بورز) و(فيتش) للتصنيف الائتماني، الجدارة الائتمانية لكل من اليونان وإسبانيا على الترتيب. ورفعت وكالة (ستاندرد آند بورز) التصنيف الائتماني لليونان من (-B) إلى (B+)، وتوقعت حدوث تحسن جديد مع نظرة مستقبلية "إيجابية". وعزت الوكالة هذا التطور إلى تحسن التوقعات الخاصة بالنمو الاقتصادي في اليونان. وكانت وزارة المالية اليونانية أعلنت أمس السبت أن رفع التصنيف الائتماني للبلاد " سيعيد بخطوات مستقرة ثقة الأسواق والمستثمرين في اليونان"، ونوهت الوزارة إلى أن مجموعة اليورو ستفرج غدا الاثنين عن شريحة قروض المساعدات التالية لليونان وقيمتها 7ر6 مليار يورو. وأضافت الوزارة أن عملية التفتيش الأخيرة تم اختتامها بنجاح، وذكرت أن اليونان ستتمكن بعد انتهاء برنامج المساعدات الحالي في أغسطس المقبل، من الوقوف على قدميها مرة أخرى. وفي سياق متصل، رفعت وكالة (فيتش) التصنيف الائتماني لإسبانيا من (BBB+) إلى (A-)، لكنها استبعدت حدوث خطوات أخرى وأبقت على نظرة مستقبلية "مستقرة"، وعزت الوكالة رفع التصنيف إلى التعافي الاقتصادي للبلاد، ما اعتبرته ساعد على تقليص الاختلالات في الاقتصاد الكلي.